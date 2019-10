Bianca Andreescu scrie ISTORIE! Jucatoarea a doborat un nou record in lumea tenisului si ia cu asalt Turneul Campioanelor

Bianca Andreescu va juca la Turneul Campioanelor care va avea loc intre 27 octombrie si 3 noiembrie.

Tanara jucatoare a urcat pe locul 4 in clasamentul WTA si a doborat recordul detinut de Eugenie Bouchard. Bianca Andreescu a devenit cel mai bine clasata in ierarhia mondiala WTA din intreaga istorie a Canaadei.

Sportiva a avut parte de o ascensiune incredibila in acest an. La inceputul lui 2019, Bianca Andreescu era in afara primelor 150 de locuri WTA.

Parcursul fenomenal din acest an, a fost incununat cu primul sau Grand Slam castigat. Bianca Andreescu s-a impus la US Open si a legat o serie de 17 meciuri consecutive fara infrangere.

Bianca Andreescu va participa in premiera si la Turneul Campioanelor, care va avea loc la Shenzhen intre 27 octombrie si 3 noiembrie. Sportiva cu origini romanesti se poate intalni la Shenzhen cu Simona Halep.

Premiile puse la bataie in acest an la Turneul Campioanelor se ridica la 14 milioane de dolari si daca una din jucatoare va reusi sa castige toate meciurile si respectiv sa cucereasca trofeul, ar putea castiga un cec de 4.7 milioane de dolari.

Career high #4 for Bianca Andreescu this week. Highest ranked Canadian WTA player in history - passing Genie Bouchard who reached #5 in 2014. Milos Raonic reached #3 in 2016 on the ATP side. pic.twitter.com/qrslw05mD7