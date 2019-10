TURNEUL DE LA BEIJING | "Gata, un meci cu ea imi ajunge! Nu mai vreau!" Dialogul savuros avut de Bianca Andreescu si Naomi Osaka la finalul meciului din China

Bianca Andreescu a fost invinsa de Naomi Osaka la Beijing.

Declaratie extraordinara din partea japonezei Naomi Osaka imediat dupa primul meci disputat impotriva Biancai Andreescu.

Osaka a invins-o in cursul acestei zile pe Andreescu in sferturile de finala ale turneului WTA de la Beijing, scor 5-7, 6-3, 6-4, dupa 2 ore si 17 minute de joc.

Naomi Osaka: "Nu vreau sa mai joc cu ea. Mi-e bine asa, un meci si gata"

Inainte de aceasta declaratie savuroasa de la conferinta de presa de dupa meci, Naomi Osaka a fost protagonista si in dialogul de la fileu de dupa meci, unde Andreescu si Osaka si-au transmis urmatoarele:

Andreescu: "Felicitari, ai jucat uimitor"

Osaka: "Esti uimitoare"

Andreescu: "Vom avea multe meciuri de acest fel in viitor. Abia astept sa vad ce ne rezerva viitorul"

Osaka: "Da, sunt incantata"

A fost prima infrangere suferita de Bianca Andreescu din luna martie a acestui an. De atunci si pana acum, Andreescu adunase 17 victorii consecutive in circuitul WTA, dintre care 7 la US Open, care i-au adus si primul titlu de mare slem al carierei.

Naomi Osaka isi va continua traseul la Beijing impotriva Carolinei Wozniacki. Cealalta semifinale le opune pe Ashleigh Barty si Kiki Bertens.