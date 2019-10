ACUM: Simona Halep isi afla traseul pentru Turneul Campioanelor! AICI ai toate informatiile

Simona Halep isi afla astazi adversarele pe care le va infrunta in faza grupelor la Turneul Campioanelor de la Shenzhen.

Tragerea la sorti a grupelor Turneului Campioanelor va avea loc in jurul orei 13:30, ora Romaniei.

Turneul Final al tenisului feminin pentru sezonul 2019 are loc in China si va dura o saptamana, intre 27 octombrie si 3 noiembrie. Shenzhen reuneste in aceste sapte zile cele mai bune opt jucatoare ale anului, care sunt: Ashleigh Barty, Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Bianca Andreescu, Simona Halep, Petra Kvitova, Elina Svitolina si Belinda Bencic.



"Si-nca o data! Ma bucur sa fiu aici”, a declarat Simona Halep cu putin timp inaintea inceperii tragerii la sorti.



Simona Halep, afectata in ultimele luni de probleme fizice

Situatia Simonei in perioada premergatoare acestei competitii nu a fost dintre cele mai bune, in mod special privind din perspectiva medicala.

Incepand cu turneul de la Wuhan, desfasurat in septembrie, Simona a acuzat dureri la o vertebra in partea inferioara a spatelui, impediment fizic care nu i-a permis sa reuseasca rezultate mai bune decat un tur 2 la Beijing.

Simona a efectuat recuperari in sala de forta tocmai din acest motiv si a declarat ca intre timp situatia s-a ameliorat, spre fericirea tuturor sustinatorilor sai.





Simona are avantajul moral impotriva tuturor participantelor

Din punct de vedere psihologic, Simona se situeaza bine in fata celorlalte participante la Shenzhen, avand rezultate directe majoritar favorabile.

Simona Halep vs. Ashleigh Barty 3-1 la scorul meciurilor directe

Simona Halep vs. Naomi Osaka 4-1 la meciuri directe

Simona Halep vs. Karolina Pliskova 7-3 H2H

Simona Halep vs. Petra Kvitova 3-1 la meciuri directe

Simona Halep vs. Belinda Bencic, scor egal 2-2 la capitolul intalnirilor directe

Simona Halep vs. Elina Svitolina 3-4 la meciuri directe

Simona Halep vs. Bianca Andreescu – nicio intalnire directa pana in prezent

Simona Halep nu a infruntat-o niciodata intr-o partida oficiala pe campioana US Open 2019, desi Bianca Andreescu a jucat pentru Canada cand selectionata Tarii Frunzei de Artar a facut deplasarea la Cluj-Napoca pentru o confruntare din Cupa Federatiilor. Atunci, Bianca Andreescu a pierdut in fata Irinei Begu, 6-3, 6-7, 6-3.