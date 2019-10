SURPRIZA la Turneul Campioanelor! Bianca Andreescu este principala favorita la Shenzhen! Cota Simonei Halep este aproape dubla

Bianca Andreescu si Simona Halep se vor intalni la Turneul Campioanelor din acest an.

Casele de pariuri au publicat cotele la pariuri pentru castigarea turneului de la Shenzen. Turneul Campioanelor va incepe duminica si Simona Halep va bifa a sasea calificare consecutiva.

Principalele favorite la castigarea turneului sunt Bianca Andreescu si Ashleigh Barty, carora bookmakerii le-au dat cota 4.5 pentru a se impune la Shenzen.

Castigatoarea US Open din 2018, Naomi Osaka este vazuta cu a treia sansa si are cota 5, iar Karolina Pliskova este a patra favorita avand cota 7.

Simona Halep si Elina Svitolina au o cota de 7.5 pentru un eventual succes, Petra Kvitova are cota 9 si Belinda Bencic cota 12.

Simona Halep nu a participat la editia de anul trecut din cauza problemelor medicale, editie care a fost castigata de Elina Svitolina.

Presa din Spania este cu ochii pe Simona Halep: "Simona are deja bagajul sau capacitatea de a gestiona anumite momente"

Jurnalistii spanioli de la Punto de Break au analizat sansele Simonei Halep la Turneul Campioanelor:

"Putem confirma ca schimbarea antrenorului nu a mers cum spera Simona Halep. De fapt, a contat absenta lui Darren Cahill. Dar chiar si asa si fara sa aiba un sezon constant, romanca a continuat sa scrie istorie. A castigat doar un titlu, dar e cel mai important. Campioana la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe Serena Williams in finala, poti cere mai mult de atat?

Simona are deja in bagajul sau capacitatea de a gestiona anumite momente, stie cand sa preseze in momentele cheie, dar si cand sa faca o pauza. La Shenzhen vor fi cele mai bune jucatoare din lume, iar Simona are nevoie de dorinta de a castiga si de motivatia de a scoate la lumina focul interior", au scris cei de la Punto de Break.