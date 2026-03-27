GALERIE FOTO De ce Pavel, de ce Henin și de ce Clijsters? Simona Halep a explicat cum și-a ales idolii în sport

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Simona Halep și-a ales inspirat idolii și a reușit să replice ceea ce ei au conturat în lumea tenisului.

TAGS:
Din articol

Dublă campioană de Grand Slam, număr unu mondial timp de șaizeci și patru de săptămâni, finalistă în Turneul Campioanelor și de cinci ori calificată într-o finală de turneu de mare șlem, Simona Halep va rămâne cea mai bună jucătoare din istoria tenisului feminini românesc.

Prezență constantă în top 10 WTA timp de 8 ani, Simona Halep se mândrește cu performanțe care sunt similare cu rezultatele obținute de Ilie Năstase, primul număr unu ATP din Era Open.

Simona Halep s-a lăsat inspirată inclusiv de rivalele Serena Williams și Maria Sharapova

Explicând modul prin care i-a ales pe Andrei Pavel, Justine Henin și Kim Clijsters, ca modele de urmat, Simona Halep a precizat că a făcut-o într-o manieră pragmatică, dar, în același timp, a avut și deschiderea de a se lăsa inspirată inclusiv de rivale precum Serena Williams ori Maria Sharapova.

De ce i-a avut Halep ca idoli pe Andrei Pavel, pe Justine Henin și pe Kim Clijsters

„Încep cu Andrei Pavel. A fost idolul meu pentru că mi s-a prezentat ca un idol, când eram copil, la LPS, școala sportivă din Constanța.

După aceea, mi s-au dus privirea și atenția pe Justine Henin. De ce? Pentru că mi s-a prezentat având aceeași înălțime - eram pe la 1,60 metri înălțime, când am auzit de ea și am urmărit-o.

Mie mi-a plăcut, întotdeauna, „să fur” de la cei mai buni. La un moment dat, am ajuns să o urmăresc și pe Sharapova pentru felul ei de a fi, pe teren, pentru fiecare punct. Ea era sută la sută pentru fiecare punct. Nu aveam nicio asemănare cu ea, dar mental și, în concentrare, mi-a plăcut foarte mult.

De la Serena am luat lucruri. Clijsters, agresivitatea ei. Am încercat să iau de la toți jucătorii buni.

Nu mi-am spus: 'eu sunt așa și așa o să fac.' Nu, am încercat să iau de peste tot,” a explicat Simona Halep, la MindArchitect.

Simona Halep

  • Cirstea halep raducanu
×
Halep
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cum și-a ales Simona Halep modelele de urmat, în carieră

„Modelele mi le-am ales realist. Urmăream pe cineva, dar trebuia și să mă regăsesc în persoana respectivă. Ba în înălțime, ba în agresivitate, ba în defensivă, poate și în mental, era un amestec.

Acum, e un pic superficial totul. Dacă îi place unui copil o bandană și un echipament, își alege jucătorul preferat. Eram mult mai atentă în ceea ce ține de tenis,” a lămurit Simona Halep, în discuția purtată cu Horia Tecău.

24 de titluri a cucerit Simona Halep, în proba individuală a circuitului de elită al tenisului feminin.

Andrei Pavel

  • Andrei Pavel Rusia Este Favorita Pornim Cu Sansa A Doua
×
Andrei Pavel: "Rusia este favorita, pornim cu sansa a doua!"
Andrei Pavel, campion la sex in masina!
Misiune IMPOSIBILA: Andrei Pavel il va intalni pe Andy Murray la Australian Open!
Pentru cei care isi pot face bagajul in 5 minute: Andrei Pavel!
Andrei Pavel l-a invins pe Igor Kunitin, la Delray Beach
Andrei Pavel: "Nu m-a durut spatele. A fost mai usor la dublu. Tecau a fost fantastic!"
Pentru cei care isi pot face bagajul in 5 minute: Andrei Pavel!
Pentru cei care isi pot face bagajul in 5 minute: Andrei Pavel!
Pentru cei care isi pot face bagajul in 5 minute: Andrei Pavel!
Pentru cei care isi pot face bagajul in 5 minute: Andrei Pavel!
Pentru cei care isi pot face bagajul in 5 minute: Andrei Pavel!
Pentru cei care isi pot face bagajul in 5 minute: Andrei Pavel!
Pentru cei care isi pot face bagajul in 5 minute: Andrei Pavel!
Pentru cei care isi pot face bagajul in 5 minute: Andrei Pavel!
Reactia lui Andrei Pavel dupa ce a fost dat afara din echipa Romaniei de Cupa Davis!
Pentru cei care isi pot face bagajul in 5 minute: Andrei Pavel!
Andrei Pavel, atac DUR la presedinta Federatiei Romane de Tenis, dupa ce l-a dat afara de la LOT! Vezi comunicatul oficial
Cimitirul viselor unui sport olimpic: Federatie Romana de Tenis! Inca o decizie ciudata a regimului tiranic impus de Ruxandra Dragomir! Reactia emotionanta a lui Andrei Pavel:
Echipa de Cupa Davis a Romaniei protesteaza: "Motivele demiterii lui Andrei Pavel sunt subiective si personale"
Am picat cu Israel in Cupa Davis, meciurile se joaca in Romania! Andrei Pavel: "E o tragere foarte buna pentru noi"
Andrei Pavel Ion Tiriac
Andrei Pavel revine in tenisul feminin, dar nu alaturi Simona Halep! Ce jucatoare din top 50 WTA antreneaza
"L-am bătut pe Andrei Pavel deși am stat drept, ca un băț!” Agassi, reîntâlnire cu Andrei Pavel în direct la Pro Arena și VOYO
"L-am bătut pe Andrei Pavel deși am stat drept, ca un băț!” Agassi, reîntâlnire cu Andrei Pavel în direct la Pro Arena și VOYO
"L-am bătut pe Andrei Pavel deși am stat drept, ca un băț!” Agassi, reîntâlnire cu Andrei Pavel în direct la Pro Arena și VOYO
Andrei Pavel, dezvăluiri din copilărie: „M-am dus singur la tenis. Tatăl meu mi-a spus să nu îl fac de râs”
Confesiune istorică, de Andrei Pavel: „Am câștigat Roland Garros-ul ca junior, dar eram foarte nefericit.” Cum a evitat retragerea la 19 ani
Confesiune istorică, de Andrei Pavel: „Am câștigat Roland Garros-ul ca junior, dar eram foarte nefericit.” Cum a evitat retragerea la 19 ani
Andrei Pavel, dezvăluiri din copilărie: „M-am dus singur la tenis. Tatăl meu mi-a spus să nu îl fac de râs”
Confesiune istorică, de Andrei Pavel: „Am câștigat Roland Garros-ul ca junior, dar eram foarte nefericit.” Cum a evitat retragerea la 19 ani
Andrei Pavel, dezvăluiri din copilărie: „M-am dus singur la tenis. Tatăl meu mi-a spus să nu îl fac de râs”
Andrei Pavel, dezvăluiri din copilărie: „M-am dus singur la tenis. Tatăl meu mi-a spus să nu îl fac de râs”
Andrei Pavel, dezvăluiri din copilărie: „M-am dus singur la tenis. Tatăl meu mi-a spus să nu îl fac de râs”
Andrei Pavel, dezvăluiri din copilărie: „M-am dus singur la tenis. Tatăl meu mi-a spus să nu îl fac de râs”
Confesiune istorică, de Andrei Pavel: „Am câștigat Roland Garros-ul ca junior, dar eram foarte nefericit.” Cum a evitat retragerea la 19 ani
Confesiune istorică, de Andrei Pavel: „Am câștigat Roland Garros-ul ca junior, dar eram foarte nefericit.” Cum a evitat retragerea la 19 ani
Andrei Pavel, dezvăluiri din copilărie: „M-am dus singur la tenis. Tatăl meu mi-a spus să nu îl fac de râs”
Confesiune istorică, de Andrei Pavel: „Am câștigat Roland Garros-ul ca junior, dar eram foarte nefericit.” Cum a evitat retragerea la 19 ani
Andrei Pavel, dezvăluiri din copilărie: „M-am dus singur la tenis. Tatăl meu mi-a spus să nu îl fac de râs”
Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Simona Halep mai poate câștiga un Grand Slam. Are nevoie de răutatea ei caracteristică”
Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Simona Halep mai poate câștiga un Grand Slam. Are nevoie de răutatea ei caracteristică”
Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Simona Halep mai poate câștiga un Grand Slam. Are nevoie de răutatea ei caracteristică”
Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Simona Halep mai poate câștiga un Grand Slam. Are nevoie de răutatea ei caracteristică”
Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Simona Halep mai poate câștiga un Grand Slam. Are nevoie de răutatea ei caracteristică”
Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Simona Halep mai poate câștiga un Grand Slam. Are nevoie de răutatea ei caracteristică”
Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Simona Halep mai poate câștiga un Grand Slam. Are nevoie de răutatea ei caracteristică”
Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Simona Halep mai poate câștiga un Grand Slam. Are nevoie de răutatea ei caracteristică”
Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Simona Halep mai poate câștiga un Grand Slam. Are nevoie de răutatea ei caracteristică”
Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Simona Halep mai poate câștiga un Grand Slam. Are nevoie de răutatea ei caracteristică”
Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Simona Halep mai poate câștiga un Grand Slam. Are nevoie de răutatea ei caracteristică”
Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Simona Halep mai poate câștiga un Grand Slam. Are nevoie de răutatea ei caracteristică”
Cine e cel mai bun: Federer, Nadal sau Djokovic? Andrei Pavel a răspuns fără să clipească. Ce palmares a avut românul împotriva celor trei
Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Simona Halep mai poate câștiga un Grand Slam. Are nevoie de răutatea ei caracteristică”
Cine e cel mai bun: Federer, Nadal sau Djokovic? Andrei Pavel a răspuns fără să clipească. Ce palmares a avut românul împotriva celor trei
Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Simona Halep mai poate câștiga un Grand Slam. Are nevoie de răutatea ei caracteristică”
Andrei Pavel, în emisiunea Poveștile Sport.ro: „Simona Halep mai poate câștiga un Grand Slam. Are nevoie de răutatea ei caracteristică”
Cine e cel mai bun: Federer, Nadal sau Djokovic? Andrei Pavel a răspuns fără să clipească. Ce palmares a avut românul împotriva celor trei
Cine e cel mai bun: Federer, Nadal sau Djokovic? Andrei Pavel a răspuns fără să clipească. Ce palmares a avut românul împotriva celor trei
Cine e cel mai bun: Federer, Nadal sau Djokovic? Andrei Pavel a răspuns fără să clipească. Ce palmares a avut românul împotriva celor trei
ÎNAPOI LA ARTICOL
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO
Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Două defecte „mioritice” pe care credeam că le-am vindecat: pleacă Lucescu, și România tot nu joacă fotbal ofensiv
Două defecte „mioritice” pe care credeam că le-am vindecat: pleacă Lucescu, și România tot nu joacă fotbal ofensiv
Cum a fost numit ”killer-ul” României după ce a calificat Turcia în finala barajului pentru Mondial
Cum a fost numit ”killer-ul” României după ce a calificat Turcia în finala barajului pentru Mondial
România U20 - Polonia U20 în Elite League, de la 17:30! Portari de la FCSB și Dinamo, atacanți de la Rapid și Universitatea Craiova
România U20 - Polonia U20 în Elite League, de la 17:30! Portari de la FCSB și Dinamo, atacanți de la Rapid și Universitatea Craiova
Brazilia - Franța nu a dezamăgit! Mbappe a revenit cu gol la națională: cum a înscris starul lui Real Madrid
Brazilia - Franța nu a dezamăgit! Mbappe a revenit cu gol la națională: cum a înscris starul lui Real Madrid
Gigi Becali l-a ofertat pe Mirel Rădoi pentru a rămâne și din vară la FCSB: ”Poate să câștige și un milion!”
Gigi Becali l-a ofertat pe Mirel Rădoi pentru a rămâne și din vară la FCSB: ”Poate să câștige și un milion!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Turcia - România 1-0. Dornici, dar neputincioși: umplem Bosforul cu lacrimi și mai stăm 4 ani

Echipa de start a României pentru barajul cu Turcia! Surprizele lui Mircea Lucescu

Echipa de start a României pentru barajul cu Turcia! Surprizele lui Mircea Lucescu

După Darren Cahill, Simona Halep mai aduce două nume grele din tenis la meciul de retragere. Va participa Svitolina

După Darren Cahill, Simona Halep mai aduce două nume grele din tenis la meciul de retragere. Va participa Svitolina

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

Lucescu a numit vinovatul după Turcia - România + ce s-a întâmplat în sală la finalul conferinței

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

Turcii, reacție zdrobitoare după victoria de la Istanbul: ”Asta au făcut românii”

Fotbalistul „uitat acasă” de Mircea Lucescu, elogiat: „Cel mai în formă din campionatul nostru”

Fotbalistul „uitat acasă” de Mircea Lucescu, elogiat: „Cel mai în formă din campionatul nostru”



Recomandarile redactiei
Cum a fost numit ”killer-ul” României după ce a calificat Turcia în finala barajului pentru Mondial
Cum a fost numit ”killer-ul” României după ce a calificat Turcia în finala barajului pentru Mondial
Gigi Becali l-a ofertat pe Mirel Rădoi pentru a rămâne și din vară la FCSB: ”Poate să câștige și un milion!”
Gigi Becali l-a ofertat pe Mirel Rădoi pentru a rămâne și din vară la FCSB: ”Poate să câștige și un milion!”
”Dezgustător!” Reacția dură a unui turc, imediat după fluierul final din barajul Turcia - România
”Dezgustător!” Reacția dură a unui turc, imediat după fluierul final din barajul Turcia - România
Brazilia - Franța nu a dezamăgit! Mbappe a revenit cu gol la națională: cum a înscris starul lui Real Madrid
Brazilia - Franța nu a dezamăgit! Mbappe a revenit cu gol la națională: cum a înscris starul lui Real Madrid
Mihai Stoica a distrus un tricolor după eșecul cu Turcia: ”Vine și ne ia peste picior pe toți!”
Mihai Stoica a distrus un tricolor după eșecul cu Turcia: ”Vine și ne ia peste picior pe toți!”
Alte subiecte de interes
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep și Steffi Graf au făcut spectacol alături de Andrei Pavel și Andre Agassi, la Sports Festival
Simona Halep și Steffi Graf au făcut spectacol alături de Andrei Pavel și Andre Agassi, la Sports Festival
Fără aere de vedetă la sosirea soților Agassi și Graf în România. Sâmbătă joacă cu Halep și Pavel în direct la Pro Arena și VOYO
Fără aere de vedetă la sosirea soților Agassi și Graf în România. Sâmbătă joacă cu Halep și Pavel în direct la Pro Arena și VOYO
Kim Clijsters „a soluționat” duelul dintre Halep și Wozniacki: ce a spus multipla campioană de Grand Slam
Kim Clijsters „a soluționat” duelul dintre Halep și Wozniacki: ce a spus multipla campioană de Grand Slam
Kim Clijsters, de partea Simonei Halep! Fosta mare jucătoare îl desfințează pe antrenorul Patrick Mouratoglou
Kim Clijsters, de partea Simonei Halep! Fosta mare jucătoare îl desfințează pe antrenorul Patrick Mouratoglou
CITESTE SI
Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO

stirileprotv Hailey Bieber, într-o ținută îndrăzneață la biserică. A participat la slujbă fără soțul ei, Justin Bieber | GALERIE FOTO

Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

stirileprotv Se schimbă legea ANL-urilor. Cine poate închiria de acum locuințele de stat

Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

stirileprotv Ce are România de oferit în misiunea din Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării: „Avem experiență în Marea Neagră”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!