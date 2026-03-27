Dublă campioană de Grand Slam, număr unu mondial timp de șaizeci și patru de săptămâni, finalistă în Turneul Campioanelor și de cinci ori calificată într-o finală de turneu de mare șlem, Simona Halep va rămâne cea mai bună jucătoare din istoria tenisului feminini românesc.

Prezență constantă în top 10 WTA timp de 8 ani, Simona Halep se mândrește cu performanțe care sunt similare cu rezultatele obținute de Ilie Năstase, primul număr unu ATP din Era Open.

Simona Halep s-a lăsat inspirată inclusiv de rivalele Serena Williams și Maria Sharapova

Explicând modul prin care i-a ales pe Andrei Pavel, Justine Henin și Kim Clijsters, ca modele de urmat, Simona Halep a precizat că a făcut-o într-o manieră pragmatică, dar, în același timp, a avut și deschiderea de a se lăsa inspirată inclusiv de rivale precum Serena Williams ori Maria Sharapova.

De ce i-a avut Halep ca idoli pe Andrei Pavel, pe Justine Henin și pe Kim Clijsters

„Încep cu Andrei Pavel. A fost idolul meu pentru că mi s-a prezentat ca un idol, când eram copil, la LPS, școala sportivă din Constanța.

După aceea, mi s-au dus privirea și atenția pe Justine Henin. De ce? Pentru că mi s-a prezentat având aceeași înălțime - eram pe la 1,60 metri înălțime, când am auzit de ea și am urmărit-o.

Mie mi-a plăcut, întotdeauna, „să fur” de la cei mai buni. La un moment dat, am ajuns să o urmăresc și pe Sharapova pentru felul ei de a fi, pe teren, pentru fiecare punct. Ea era sută la sută pentru fiecare punct. Nu aveam nicio asemănare cu ea, dar mental și, în concentrare, mi-a plăcut foarte mult.

De la Serena am luat lucruri. Clijsters, agresivitatea ei. Am încercat să iau de la toți jucătorii buni.

Nu mi-am spus: 'eu sunt așa și așa o să fac.' Nu, am încercat să iau de peste tot,” a explicat Simona Halep, la MindArchitect.