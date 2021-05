Prea bun pentru varsta lui. La 16 ani, Alexandru Coman a castigat tot ce se putea la Nationale: s-a impus in proba U18 si a fost inclus de Babolat intr-o reclama alaturi de Rafael Nadal 

Alexandru Coman a aparut intr-o reclama Babolat alaturi de Rafael Nadal si Dominic Thiem.

La 16 ani, Alexandru Coman si-a confirmat statutul de cel mai bun junior al tenisului romanesc. Campion la fiecare categorie de varsta la care a participat, tenismenul craiovean s-a impus de curand in proba U18 a Campionatelor Nationale de Vara si si-a intregit colectia de medalii de aur care puteau fi castigate pe plan intern.

In finala Nationalelor jucate la Oradea, Coman l-a invins pe Dario Alexandru Ciobotaru, scor 4-6, 6-3, 6-4. Ca rezultat al victoriei in Campionatul National U18, Alex Coman va primi un wildcard in calificarile competitiei ATP Challenger de la Iasi, noteaza Tenisite.info.

"Am inceput sa joc turnee de 18 ani, ITF Juniors, nu mai joc turnee Tennis Europe de 16 ani, mi-am propus sa fac un clasament cat mai bun ca sa pot sa joc anul acesta macar un turneu de Grand Slam de juniori," dezvaluia Alexandru Coman pentru Eurosport la inceputul acestui an.

Sponsorizat de Babolat International inca de la 12 ani, Alexandru Coman il are pe Novak Djokovic ca model de urmat in tenis. In ianuarie 2020, pe cand nu avea nici macar 15 ani impliniti, Alex Coman a bifat prima convocare in echipa de Cupa Davis a Romaniei. Mai mult decat atat, Coman a fost introdus in ultima reclama Babolat, alaturi de nume grele, precum Rafael Nadal, Garbine Muguruza, Dominic Thiem, Fabio Fognini, Karolina Pliskova, Sofia Kenin, Kim Clijsters ori Felix Auger-Aliassime.