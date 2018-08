Confesiunea emotionanta a lui Darren Cahill: "Dupa nasterea copiilor mei, aceea a fost cea mai frumoasa zi din viata mea!"

Darren Cahill, antrenorul Simonei Halep, a facut la Cincinnati o marturie emotionanta.

Darren Cahill a fost invitat de catre WTA la “Ziua media” destinata antrenorilor a caror jucatoare sunt in lumina reflectoarelor pe scena tenisului mondial. Colaborarea dintre Simona Halep si Darren Cahill este una de succes fara indoiala. Alaturi de australian, Simona a bifat doua obiective la care fiecare tenismena din circuit viseaza inca de cand iau contact prima data cu sportul alb: sa castige un turneu de Grand Slam si sa fie numarul 1 mondial.

Antrenorul de la Antipozi a explicat ce a insemnat pentru el victoria din acest an de la Roland Garros. "Am spus dupa victoria ei de la Paris ca, in afara nasterii copiilor mei, acel moment a reprezentat cea mai frumoasa zi din viata mea. A venit dupa multe suisuri si coborasuri, dupa multe infrangeri emotionale", a declarat Cahill la Cincinnati.

Australianul a vorbit si despre cum a inceput totul, despre drumul elevei sale spre succes. "Finala de la Roland Garros de anul trecut a fost un moment greu pentru toti. Chiar si anul trecut, chiar aici, cand a avut sansa de a trece pe primul loc, dar a suferit o infrangere drastica in fata Garbinei Muguruza. Am avut cateva momente grele anul trecut. Sa petrec timp cu ea dupa acest gen de momente si sa vad ce se petrece cu ea si cum a afectat-o, iar apoi sa o vad triumfand intr-o finală de Grand Slam... Niciodata nu am fost mai fericit stand acolo si privind un jucator care reuseste acest lucru. A fost minunat”, a mai spus Cahill.