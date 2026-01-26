Protocolul „căldură extremă”, destinat protejării sănătăţii jucătorilor, va intra în vigoare marţi la Openul Australiei pentru a doua oară în cadrul turneului. Anunțul a fost făcut, luni, organizatorii primului Grand Slam al anului.

Acest protocol, bazat pe un indice de la 1 la 5, prevede întreruperea meciurilor în cazul căldurii intense combinate cu un nivel ridicat de umiditate.

În ceea ce priveşte tablourile principale de simplu masculin şi feminin, ziua de marţi este dedicată primelor sferturi de finală, toate duelurile fiind programate pe Rod Laver Arena, începând cu ora 11:30 (02:30 la Bucueşti), unde acoperişul va fi închis şi aerul condiţionat va fi pornit.

Conform protocolului privind „căldura extremă”, jucătorii vor avea dreptul la o pauză de zece minute la sfârşitul celui de-al treilea set pentru bărbaţi şi al celui de-al doilea set pentru femei, dacă meciul se prelungeşte. Acelaşi lucru este valabil şi pentru meciurile programate pe terenurile Margaret Court şi John Cain, care dispun şi ele de acoperişuri.

În schimb, meciurile vor fi întrerupte sau nu se vor juca pe celelalte terenuri, dacă se atinge indicele 5. Turneul de tenis în scaun cu rotile, care trebuia să înceapă marţi, este amânat cu o zi, potrivit news.ro.

