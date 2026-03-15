La prima apariție oficială de la revenirea lui Mirel Rădoi, FCSB a propus o așezare tactică diferită față de mandatul precedent, însă tabela a rămas intactă după primele 45 de minute. Deși gazdele au controlat posesia, defensiva organizată de Florin Bratu a rezistat fără mari probleme presiunii exercitate de Bîrligea și Tănase.

Ilie Dumitrescu solicită un aport mai mare din partea fundașilor laterali

Fostul internațional a punctat faptul că sistemul 4-3-1-2 depinde enorm de mobilitatea și tehnica jucătorilor din benzi pentru a desface apărările aglomerate.

„Exact așa cum spuneam înainte de meci, este nevoie de ceva timp pentru a pune în practică un nou sistem, 4-3-1-2. Când joci cu doi atacanți la fundașii lor centrali și cu Tănase în spatele lor, iar triunghiul ăsta cu Olaru și Cisotti mai avansați are nevoie de fundași laterali care au o contribuție foarte bună pe faza ofensivă. Singura ocazie de gol a fost centrarea asta a lui Radunovic. Centrări de genul și apariții de genul când a centrat și a reluat Cisotti cu capul. Ai nevoie de acțiuni de genul ăsta pentru a pune în valoare cei doi atacanți. Nu ai foarte multe acțiuni în bandă. Numai pe acolo poți să destabilizezi o apărare foarte bine organizată a lui Bratu.

Problema se pune că doar Cisotti iese, Olaru nu iese foarte mult pe părțile laterale. Și atunci ai nevoie de fundași laterali cu tehnică superioară care să-ți aducă puțin un plus, să deblochezi situația asta. Ai nevoie de consistență în zona asta. D-aia echipele de top din Europa au fundași de calitate, care aduc un plus pe faza ofensivă. Eu îmi fac datoria să spun. Mai ales în sistemul ăsta. El juca la Craiova în 3-4-1-2 cu Mora și Bancu. Puțin diferit”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit DigiSport.