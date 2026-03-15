Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat de la campioana en-titre, după ce FCSB a ratat play-off-ul și a fost învinsă de ”U” Cluj în ultima etapă a sezonului regulat.
În locul lor a fost numit ”principal” la gruparea roș-albastră Mirel Rădoi, care a mai antrenat gruparea roș-albastră în urmă cu 11 ani.
Gestul făcut de Mirel Rădoi spre galeria lui FCSB
Mirel Rădoi a debutat pe banca lui FCSB împotriva lui Metaloglobus, în primul meci din play-out pentru campioana en-titre. El are o misiune clară la gruparea roș-albastră: accederea în cupele europene.
Înainte să înceapă FCSB - Metaloglobus (LIVE TEXT - AICI), Rădoi s-a ridicat de pe bancă și a salutat galeria (vezi galeria foto de mai sus).
Echipele de start
- FCSB: M. Popa - V. Crețu, Duarte, Graovac, Radunovic - Olaru, Chiricheș, Cisotti, F. Tănase - Miculescu, Bîrligea
Rezerve: Târnovanu, Zima, Dawa, Kiki, M. Popescu, Joao Paulo, Pantea, O. Popescu, Alhassan, A. Stoian, Thiam, D. Popa
Antrenor: Mirel Rǎdoi
- Metaloglobus: Gavrilaș (cpt.) - Țîrlea, Camara, R. Bădescu, An. Sava - Carvalho, Sabater - Abbey, Purece, Ghimfus - Daniel Popa
Rezerve: Nedelcovici, Al. Soare, G. Dumitru, Huiban, Bădescu, Visic, A. Gheorghe, Lis, Zakir, Celaj, D. Irimia, Cestor
Antrenor: Florin Bratu