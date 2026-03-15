La conferința de presă premergătoare jocului cu Metaloglobus, Mirel Rădoi a fost întrebat care au fost doleanțele sale din partea patronului de la FCSB și ce i-a cerut la rândul său Gigi Becali astfel încât colaborarea să nu se încheie înainte de termenul stabilit.

Mirel Rădoi: ”Nu cred că va fi cazul să intervină în munca noastră!”

Noul antrenor al roș-albaștrilor a mărturisit că nu crede că finanțatorul echipei va mai interveni în munca staff-ului tehnic, însă a punctat că nimic nu poate garanta faptul că Gigi Becali nu îi va critica public pe jucători. Rădoi a transmis însă că speră că acest lucru nu se va întâmpla și a cerut ca, în cazul în care patronul clubului are nemulțumiri la adresa jucătorilor, să i le spună antrenorului în privat.

”A fost o discuție normală, nu cred că s-au condiționat lucrurile pentru că deja ne știm, știm cum lucrăm, știe cum sunt eu. Nu cred că va fi cazul de ceva special ca să poată interveni în munca noastră. Nu cred că va exista vreun moment în aceste două luni și jumătate în care să interfereze cu munca noastră.

Acum, să putem fi siguri sută la sută de vreun lucru nu avem cum, nu ne așteptam nici la război în Orientul Mijlociu, dar să avem discuțiile astea în care să garantăm că nimeni nu va vorbi de nimeni. Sper să nu facă acest lucru. Dacă se va face să fie în discuții private, în discuții izolate, nu în public”, a spus Mirel Rădoi.