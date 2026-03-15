Kyros Vassaras, OUT de la CCA?!

Din acest motiv, federalii caută responsabili, iar primul nume greu care poate fi tras la răspundere este chiar Kyros Vassaras, șeful arbitrajului românesc

Conform Fanatik, se pare că federalii se gândesc să îl înlocuiască pe Kyros Vassaras la șefia CCA, iar un arbitru cu state vechi în Superliga României ar urma să îl înlocuiască.

Sursa citată susține că Ovidiu Hațegan ar urma să îi ia locul lui Vassaras. Schimbarea s-ar produce în vară și ar apărea pe fondul erorilor flagrante de arbitraj din ultima perioadă, lucruri ce au provocat mari bătăi de cap cluburilor din Superliga.

Fostul arbitru grec se află în fruntrea Comisiei Centrale a Arbitrilor din 2014.