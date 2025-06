Simona Halep a dezvăluit, cu ocazia primirii onoarei de a purta numele Centrului Național de Tenis, care a fost obiectul pe care l-a purtat ani de zile în thermobag-ul cu care își transporta rachetele pe terenul de tenis.

Simona Halep a purtat în geanta sa o manșetă semnată de Andrei Pavel, idolul său

„Idolul meu a fost Andrei Pavel, când eram copilaș. Țin minte că eram la Roland Garros, la juniori; i-am cerut o manșetă, mi-a dat-o, iar, după aceea, mi-a și semnat-o. Am ținut-o mulți ani în thermobag-ul meu,” a punctat Simona Halep.

Când a fost întrebată dacă se aștepta să primească privilegiul de a purta numele Centrului National din partea Federației Române de Tenis, Simona Halep a răspuns cu modestie: „Sincer, nu mă așteptam, dar m-a bucurat tare mult. Este o recunoaștere a rezultatelor, un moment important și un moment frumos. Sper să motiveze mulți copii.



E o împlinire pentru mine, ca sportivă, că Centrul Național de Tenis are numele meu. Nu degeaba am luptat și am muncit atâția ani. E o recunoaștere importantă și mulțumesc din nou,” a completat sportiva din Constanța.