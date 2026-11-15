Mesajul emoționant a lui Radu Drăgușin, după ce a fost pentru prima oară căpitan la echipa națională: „O onoare”

Mesajul emoționant a lui Radu Drăgușin, după ce a fost pentru prima oară căpitan la echipa națională: „O onoare” Nationala
SPORT.RO
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Radu Drăgușin a vorbit după România - Polonia 2-1.

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După 4 înfrângeri consecutive în UEFA Nations League, România a reușit să bifeze primul succes. Acesta a venit în fața reprezentativei din Polonia, scor 2-1.

Prima oară căpitan la echipa națională, Radu Drăgușin a oferit un mesaj emoționant

Marcatorii duelului au fost Alex Cicâldău și Dennis Man, pe când la oaspeți a punctat Benedyczak. Din nefericire, Gică Hagi a primit și vești proaste după meciul de pe Arena Națională, anume că Tudor Băluță nu va putea evolua cu Bosnia.

Unul dintre cei mai buni jucători ai României a fost Radu Drăgușin. Deși a primit cartonaș galben încă din minutul 2, fundașul legitimat la Fiorentina s-a achitat excelent de sarcinile defensive. În absența liderilor Nicolae Stanciu sau Răzvan Marin, pe brațul lui Drăgușin a ajuns banderola de căpitan, după ce Ianis Hagi a fost înlocuit.

La scurt timp după fluierul, Radu Drăgușin a transmis că s-a muncit extrem de mult pentru victoria obținută în fața Poloniei, astfel că este mândru de succesul de pe Arena Națională.

Cât despre banderola de căpitan, fundașul a mărturisit că este o „onoare” să reprezinte România. Drăgușin e încrezător că rezultatele bune vor continua, în condițiile în care următorul test este programat peste trei zile, la Zenica.

„Ne doream foarte mult să facem un rezultat pozitiv. O revanşă a echipei pentru că ce s-a întâmplat în Polonia a fost un rezultat greu de digerat. Suntem fericiţi. Am fost mai motivaţi, mai determinaţi şi cred că s-a văzut prin jocul nostru.

Să port banderola este o onoare. Noi am crezut mereu în noi şi astăzi este un fruct al muncii noastre şi sperăm să continuăm pe aceeaşi direcţie”, a declarat Radu Drăguşin.

  • 33 de selecții și un gol are Drăgușin la echipa națională
  • Romania polonia liga natiunilor 14112026 12
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România, în Liga Națiunilor, rezultate și program

  • Suedia - România 2-1 (Isak 20', Gyokeres 43' / Man 29')
  • România - Bosnia 2-4 (Bîrligea 28', Cicâldău 62' / Gigovic 12', Muharemovic 19', Tabakovic 40', Mahmic 55')
  • Polonia - România 6-0 (Lewandowski 24', 47', 86', Ghiță 49' - autogol, Zielinski 62', Bednarek 66')
  • România - Suedia 0-1 (Gyokeres 13')
  • România - Polonia 2-1 (Cicâldău 68', Man 72' / Benedyczak 82')
  • Bosnia - România (marți, ora 21:45)
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