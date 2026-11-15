Reacția lui Robert Lewandowski după eșecul Poloniei cu România: „Am introdus haosul în joc”

Reacția lui Robert Lewandowski după eșecul Poloniei cu România: „Am introdus haosul în joc” Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

România a învins Polonia pe teren propriu, scor 2-1, în etapa a cincea din Grupa B4 a Ligii Națiunilor.

TAGS:
Robert LewandowskiPolonianationala romaniei
Din articol

La finalul partidei, Robert Lewandowski a analizat jocul echipei sale, punctând că diferența au făcut-o greșelile de poziționare din defensivă.

„A fost mai degrabă o schimbare planificată (n.r. - înlocuirea lui). Acestea au fost premisele, deoarece există jucători care trebuie să primească o șansă. Sunt tineri, trebuie introduși treptat pentru a le fi mai ușor să se acomodeze la echipa națională. În prima repriză am avut meciul sub control. În a doua repriză am încetat să mai câștigăm mingile lungi. Noi înșine am introdus haosul, am făcut greșeli după care adversarii au marcat. Totul a părut prea ușor la golurile primite. Astăzi ne-a lipsit în primul rând punctul pe 'i'. Am făcut greșeli de poziționare, nu ne-am uitat cum suntem așezați, iar spatele trebuie mereu asigurat”, a spus Robert Lewandowski, potrivit Sport.pl.

  • Lewandowski romania
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Unde s-a făcut diferența

„Este greu de spus cum s-a întâmplat. În reprizele secunde ale ultimelor meciuri chiar ne lipsește uneori calmul, să punem mingea jos, să câștigăm teren, să ne apropiem de careul advers. România ne-a împins în acest meci cu mingea lungă. Mi-a lipsit foarte puțin la a doua ocazie. Mi-a lipsit norocul. A fost o situație de 1-0 și acest meci ar fi putut decurge altfel. Apoi am avut oricum ocazii și a fost un meci din care puteam scoate cel puțin o remiză”, a adăugat vârful polonez.

„În ultimii câțiva ani am așteptat tinerii, dar trebuie să îi introducem cu calm, pentru că saltul de la naționala de tineret la prima reprezentativă este mare. Au potențial și să sperăm că vor primi cât mai multe șanse. Totuși, ei au nevoie de puțin timp. Antrenorul Urban analizează totul, știe exact ce se poate îmbunătăți. Acum avem meciul cu Suedia, poate este în sfârșit timpul să îi învingem”, a transmis căpitanul reprezentativei Poloniei.

România încheie în deplasare această ediție din Liga Națiunilor. Elevii lui Gheorghe Hagi vor înfrunta Bosnia-Herțegovina, marți, de la ora 21:45. Dacă vom câștiga la Zenica, putem spera la menținerea în Liga B. Avem nevoie și de un pas greșit al Poloniei, care va juca pe teren propriu cu liderul Suedia.

Clasament

  1. Suedia - 13 pct.
  2. Bosnia&Herțegovina - 8 pct.
  3. Polonia - 4 pct.
  4. România - 3 pct.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
20 de milioane de dolari, găsite îngropate în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orban, vizat de anchetă
20 de milioane de dolari, găsite îngropate în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orban, vizat de anchetă
ARTICOLE PE SUBIECT
"Ce notă îi dați lui Ianis azi?" + "V-ați gândit să plecați?" Cum a răspuns Gică Hagi după România - Polonia 2-1
"Ce notă îi dați lui Ianis azi?" + "V-ați gândit să plecați?" Cum a răspuns Gică Hagi după România - Polonia 2-1
Remarcații lui Prunea după România - Polonia 2-1: „Mi s-au părut imperiali! Amândoi au fost top”
Remarcații lui Prunea după România - Polonia 2-1: „Mi s-au părut imperiali! Amândoi au fost top”
Dennis Man a explicat ce a adus nou România în victoria cu Polonia: „Era clar!”
Dennis Man a explicat ce a adus nou România în victoria cu Polonia: „Era clar!”
ULTIMELE STIRI
Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională
Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională
Mesajul emoționant a lui Radu Drăgușin, după ce a fost pentru prima oară căpitan la echipa națională: „O onoare”
Mesajul emoționant a lui Radu Drăgușin, după ce a fost pentru prima oară căpitan la echipa națională: „O onoare”
Gică Popescu nu s-a ferit de cuvinte după victoria din Nations League: „O descătușare”
Gică Popescu nu s-a ferit de cuvinte după victoria din Nations League: „O descătușare”
"Ce notă îi dați lui Ianis azi?" + "V-ați gândit să plecați?" Cum a răspuns Gică Hagi după România - Polonia 2-1
"Ce notă îi dați lui Ianis azi?" + "V-ați gândit să plecați?" Cum a răspuns Gică Hagi după România - Polonia 2-1
Remarcații lui Prunea după România - Polonia 2-1: „Mi s-au părut imperiali! Amândoi au fost top”
Remarcații lui Prunea după România - Polonia 2-1: „Mi s-au părut imperiali! Amândoi au fost top”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

România - Polonia 2-1, pe Sport.ro! Gică Hagi „sparge gheața” pe Arena Națională!

România - Polonia 2-1, pe Sport.ro! Gică Hagi „sparge gheața” pe Arena Națională!

Reghecampf, în spatele plecării lui MM? „Un șantajist!“. Următorul nume care „tremură“ la FCSB

Reghecampf, în spatele plecării lui MM? „Un șantajist!“. Următorul nume care „tremură“ la FCSB

FCSB i-a retras mașina fotbalistului pentru a-l forța să rezilieze contractul: "Mi-au ordonat și să plec din baza de pregătire"

FCSB i-a retras mașina fotbalistului pentru a-l forța să rezilieze contractul: "Mi-au ordonat și să plec din baza de pregătire"

Gică Hagi a ales echipa de start pentru România - Polonia! Surprize uriașe

Gică Hagi a ales echipa de start pentru România - Polonia! Surprize uriașe

Verdict în cazul portarului care l-a accidentat mortal pe Jesus de Miguel: „Pedeapsa maximă!“

Verdict în cazul portarului care l-a accidentat mortal pe Jesus de Miguel: „Pedeapsa maximă!“

Adio, convocare! Hagi s-a lămurit și i-a spus-o clar jucătorului

Adio, convocare! Hagi s-a lămurit și i-a spus-o clar jucătorului


Recomandarile redactiei
"Ce notă îi dați lui Ianis azi?" + "V-ați gândit să plecați?" Cum a răspuns Gică Hagi după România - Polonia 2-1
"Ce notă îi dați lui Ianis azi?" + "V-ați gândit să plecați?" Cum a răspuns Gică Hagi după România - Polonia 2-1
Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională
Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională
Victorie România, dar șanse mici să scăpăm de ultimul loc! Cu cine putem juca la barajul din Liga Națiunilor
Victorie România, dar șanse mici să scăpăm de ultimul loc! Cu cine putem juca la barajul din Liga Națiunilor
MM Stoica și Panduru s-au pus de acord după România - Polonia 2-1: "Cel mai bun!"
MM Stoica și Panduru s-au pus de acord după România - Polonia 2-1: "Cel mai bun!"
Mesajul emoționant a lui Radu Drăgușin, după ce a fost pentru prima oară căpitan la echipa națională: „O onoare”
Mesajul emoționant a lui Radu Drăgușin, după ce a fost pentru prima oară căpitan la echipa națională: „O onoare”
Alte subiecte de interes
Lewandowski a văzut că Mbappe va evolua cu mască împotriva Poloniei și a reacționat imediat
Lewandowski a văzut că Mbappe va evolua cu mască împotriva Poloniei și a reacționat imediat
Dramă în Polonia: s-a accidentat și Robert Lewandowski înainte de EURO!
Dramă în Polonia: s-a accidentat și Robert Lewandowski înainte de EURO! 
Virgil Ghiță poate fi marea surpriză a lui Mircea Lucescu! Fundașul, start de sezon excelent în Europa
Virgil Ghiță poate fi marea surpriză a lui Mircea Lucescu! Fundașul, start de sezon excelent în Europa
Tudor Băluță, prezentat la vicecampioana Poloniei, Slask Wroclaw! Prima reacție
Tudor Băluță, prezentat la vicecampioana Poloniei, Slask Wroclaw! Prima reacție
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
FRF a pus deja în vânzare biletele pentru meciul România - Lituania!
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
Ungurii au reacționat după ce Mircea Lucescu a fost numit pe banca tehnică a României
CITESTE SI
Ce a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

stirileprotvCe a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

Avril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

stirileprotvAvril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!