Reacția lui Robert Lewandowski după eșecul Poloniei cu România: „Am introdus haosul în joc”

„A fost mai degrabă o schimbare planificată (n.r. - înlocuirea lui). Acestea au fost premisele, deoarece există jucători care trebuie să primească o șansă. Sunt tineri, trebuie introduși treptat pentru a le fi mai ușor să se acomodeze la echipa națională. În prima repriză am avut meciul sub control. În a doua repriză am încetat să mai câștigăm mingile lungi. Noi înșine am introdus haosul, am făcut greșeli după care adversarii au marcat. Totul a părut prea ușor la golurile primite. Astăzi ne-a lipsit în primul rând punctul pe 'i'. Am făcut greșeli de poziționare, nu ne-am uitat cum suntem așezați, iar spatele trebuie mereu asigurat” , a spus Robert Lewandowski, potrivit Sport.pl.

Unde s-a făcut diferența

„Este greu de spus cum s-a întâmplat. În reprizele secunde ale ultimelor meciuri chiar ne lipsește uneori calmul, să punem mingea jos, să câștigăm teren, să ne apropiem de careul advers. România ne-a împins în acest meci cu mingea lungă. Mi-a lipsit foarte puțin la a doua ocazie. Mi-a lipsit norocul. A fost o situație de 1-0 și acest meci ar fi putut decurge altfel. Apoi am avut oricum ocazii și a fost un meci din care puteam scoate cel puțin o remiză”, a adăugat vârful polonez.

„În ultimii câțiva ani am așteptat tinerii, dar trebuie să îi introducem cu calm, pentru că saltul de la naționala de tineret la prima reprezentativă este mare. Au potențial și să sperăm că vor primi cât mai multe șanse. Totuși, ei au nevoie de puțin timp. Antrenorul Urban analizează totul, știe exact ce se poate îmbunătăți. Acum avem meciul cu Suedia, poate este în sfârșit timpul să îi învingem”, a transmis căpitanul reprezentativei Poloniei.

România încheie în deplasare această ediție din Liga Națiunilor. Elevii lui Gheorghe Hagi vor înfrunta Bosnia-Herțegovina, marți, de la ora 21:45. Dacă vom câștiga la Zenica, putem spera la menținerea în Liga B. Avem nevoie și de un pas greșit al Poloniei, care va juca pe teren propriu cu liderul Suedia.

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