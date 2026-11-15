Gică Popescu nu s-a ferit de cuvinte după victoria din Nations League: „O descătușare”

După 4 înfrângeri consecutive în UEFA Nations League, România a reușit să bifeze primul succes. Acesta a venit în fața reprezentativei din Polonia, scor 2-1.

Gică Popescu nu s-a ferit de cuvinte după prima victorie a lui Gică Hagi în Liga Națiunilor

Marcatorii duelului au fost Alex Cicâldău și Dennis Man, pe când la oaspeți a punctat Benedyczak. Din nefericire, Gică Hagi a primit și vești proaste după meciul de pe Arena Națională, anume că Tudor Băluță nu va putea evolua cu Bosnia.

La scurt timp după fluierul, Gică Popescu s-a arătat încântat de atitudinea de care au dat dovadă jucătorii convocați de Gică Hagi. Fostul mare internațional e de părere că victoria României poate aduce o „descătușare”, iar rezultatele primei reprezentative se vor îmbunătăți.

„Cred că atitudinea a fost una extraordinară, exceptând primele 20 de minute. După aceea, am echilibrat bine jocul și am intrat la pauză cu posesia superioară adversarului. Repriza a doua a venit cu mai mult curaj, am mers peste ei, am avut situații de a marca, a venit golul. Este o descătușare, o așteptam de mult timp, băieții au reacționat bine și nu este ușor să vii după 4 înfrângeri la rând, în fața unui stadion plin.

Este important că au rezistat acestei presiuni. Rezultatul s-a văzut. Am spus că vom câștiga dacă cel mai bun jucător va fi fundașul central. Venim pe un val de încredere, sper ca Gică să nu facă modificări în echipa de start în totalitate. Eu sunt optimist că ne vom întoarce din Bosnia cu un rezultat pozitiv”, a declarat Gică Popescu, potrivit AS.ro.