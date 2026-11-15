Mega surpriză! Wesley Sneijder, antrenor în... Liga 9 olandeză!

Wesley Sneijder a început o nouă aventură în lumea fotbalului. Fostul internaţional olandez a ales să se alăture echipei Eminent Boys, un club din divizia a noua olandeză.

Fostul mijlocaş, care a evoluat, printre altele, la Ajax Amsterdam (2002-2007), Real Madrid (2007-2009) şi Inter Milano (2009-2013), a preluat conducerea clubului olandez în urma plecării predecesorului său, demis după o serie de rezultate slabe.

Deţinătorul recordului de selecţii la naţionala Olandei (134 de selecţii) a acceptat să se alăture clubului în cadrul căruia fratele său, Rodney, ocupă una dintre funcţiile de conducere.

La 42 de ani, olandezul îşi începe astfel, în oraşul său natal, prima sa experienţă în calitate de antrenor.

Cu toate acestea, el nu a rupt niciodată complet legăturile cu terenul de joc. Sezonul trecut, a jucat un meci cu OSM'75, un alt club din Utrecht care evoluează în divizia a noua.

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