GALERIE FOTO Câștigi și pleci acasă, eliminată! „Prostia” pe care Cori Gauff (4 WTA) nu o mai suportă în tenis

Câștigi și pleci acasă, eliminată! „Prostia” pe care Cori Gauff (4 WTA) nu o mai suportă în tenis Tenis
Marcu Czentye
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Cori Gauff nu vede cu ochi buni tradiția regulamentului Turneul Campioanelor.

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Cori Gauff (22 de ani, 4 WTA) a ajuns la capătul răbdărilor avute cu formatul învechit al Turneului Campioanelor.

A patra jucătoare a lumii în clasamentul WTA se plânge de regulile „stupide” impuse de maniera de organizare a competiției care adună cele mai în formă jucătoare ale anului.

Gauff, exasperată de calculele permise de formatul Turneului Campioanelor

Cu o înfrângere și o victorie în primele două etape ale fazei grupelor, „Coco” se află în situația în care poate câștiga fără niciun folos ultima partidă pe care o are programată în această etapă a întrecerii.

Învinsă de Linda Noskova în două seturi, 6-3, 6-3, după ce debutase cu victorie în Turneul Campioanelor de la Indian Wells - un succes cu 6-4, 6-7 (5), 6-2 împotriva conaționalei Jessica Pegula -, Cori Gauff este obligată să câștige confruntarea cu Marta Kostyuk din ultima etapă, însă această posibilă reușită nu îi garantează calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor.

Cori Gauff

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Cori Gauff transmite că va face eforturi pentru schimbarea formatului Turneului Campioanelor

„Știu că scenariile și calculele au sens, dar sunt cam stupide. Știu că se reduce totul la seturi, la puncte, dacă e cazul.

Dar mă concentrez să îmi câștig meciul de joi, însă e posibil să nu mă calific. Abia aștept ediția de anul viitor. Nu pot să spun prea multe, dar toată lumea știe că formatul trebuie schimbat,” s-a pronunțat Cori Gauff, pentru Christian's Court, despre calculele permise de regulament, în Turneul Campioanelor.

Marta Kostyuk - Cori Gauff și Linda Noskova - Jessica Pegula sunt partidele programate în ultima etapă a grupei A.

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