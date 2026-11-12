Cori Gauff (22 de ani, 4 WTA) a ajuns la capătul răbdărilor avute cu formatul învechit al Turneului Campioanelor.

A patra jucătoare a lumii în clasamentul WTA se plânge de regulile „stupide” impuse de maniera de organizare a competiției care adună cele mai în formă jucătoare ale anului.

Gauff, exasperată de calculele permise de formatul Turneului Campioanelor

Cu o înfrângere și o victorie în primele două etape ale fazei grupelor, „Coco” se află în situația în care poate câștiga fără niciun folos ultima partidă pe care o are programată în această etapă a întrecerii.

Învinsă de Linda Noskova în două seturi, 6-3, 6-3, după ce debutase cu victorie în Turneul Campioanelor de la Indian Wells - un succes cu 6-4, 6-7 (5), 6-2 împotriva conaționalei Jessica Pegula -, Cori Gauff este obligată să câștige confruntarea cu Marta Kostyuk din ultima etapă, însă această posibilă reușită nu îi garantează calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor.