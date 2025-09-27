România a abordat China Open 2025 cu trei jucătoare pe tabloul principal: Jaqueline Cristian (42 WTA), Sorana Cîrstea (64 WTA) și Gabriela Ruse (98 WTA). Din păcate, nici una n-a mers departe în turneu.

Chiar Jaqueline, prima noastră „rachetă“ în clasamentul WTA, a părăsit competiția cel mai devreme, în turul I: 4-6, 0-6 cu Bouzas Maneiro (48 WTA).

Apoi, au venit eliminările Soranei Cîrstea și Gabrielei Ruse (foto), în turul II. „Sori“ a cedat cu Muchova (15 WTA), scor 2-6, 3-6, în timp ce Gabriela a pierdut, astăzi dimineață: 3-6, 6-7 cu Navarro (17 WTA).

În ciuda acestor rezultate, româncele au părăsit Beijing cu buzunarele pline. Concret, Jaqueline Cristian a încasat 26,662 de euro pentru simpla ei prezență pe tablou, în timp ce Cîrstea și Ruse s-au ales cu câte un cec în valoare de 49,999 de euro.

