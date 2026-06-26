NEWS ALERT David Popovici, argint la 50 m liber, la Trofeo Setecolli! Nou record național setat de român

David Popovici, argint la 50 m liber, la Trofeo Setecolli! Nou record național setat de român Natație
SPORT.RO
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Înotătorul român David Popovici s-a calificat vineri în finala probei de 50 de metri liber de la Trofeul Settecolli, obținând un rezultat excelent.

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UPDATE | David Popovici a cucerit medalia de argint în proba de 50 de metri liber din cadrul competiției Trofeo Settecolli, stabilind totodată un nou record național. Deși nu este specialitatea sa principală, înotătorul român în vârstă de 21 de ani a reușit o performanță remarcabilă încă din prima zi a concursului.

David Popovici a concurat în ultima serie a calificărilor de la competiția de natație găzduită de capitala Italiei. Sportivul a încheiat pe prima poziție în seria sa, oprind cronometrul la 21,92 secunde, performanță care i-a asigurat prezența în cursa decisivă.

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David popovici
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La general, românul a înregistrat al doilea cel mai bun timp al calificărilor, împărțind această poziție cu sportivul croat Jere Hribar. Cel care s-a impus în serii a fost Santos Caribe; brazilianul a câștigat seria a cincea din care a făcut parte cu un timp de 21,77 secunde.

Finala în care va concura Popovici este programată vineri seară, 26 iunie, cu începere de la ora 21:03. Participarea la Trofeul Settecolli reprezintă o etapă de verificare în pregătirea sportivului pentru Campionatele Europene de la Paris.

Sportivii care se vor alinia la start în finala de la 50 de metri liber, alături de timpii obținuți în seriile de calificare, sunt:

  • Santos Caribe (Brazilia) - 21,77
  • Jere Hribar (Croația) - 21,92
  • David Popovici (România) - 21,92
  • Tom Fannon (Irlanda) - 22,02
  • Leonardo Deplano (Italia) - 22,05
  • Lorenzo Ballarati (Italia) - 22,08
  • Giovanni Guatti (Italia) - 22,09
  • Meiron Cheruti (Israel) - 22,24
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