Gundogan a văzut transferul record făcut de Manchester City și nu s-a ferit de cuvinte: "Incredibil!"

În ultimele ore, Manchester City a ajuns la un acord cu Nottingham Forest pentru transferul mijlocașului Elliot Anderson (23 de ani). Internaționalul englez va deveni cel mai scump jucător transferat vreodată de "cetățeni".

Ilkay Gundogan, după transferul lui Elliot Anderson la Manchester City: "Sunt sigur că va fi un transfer foarte bun"

City va plăti 116 milioane de lire sterline (aproape 135 de milioane de euro) pentru transferul lui Anderson. Mijlocașul, care se află în SUA cu naționala Angliei pentru Cupa Mondială, va semna un contract pe cinci ani și va încasa un salariu săptămânal de aproximativ 300.000 de lire sterline, a anunțat vineri The Athletic.

Transferul lui Elliot Anderson a fost comentat de Ilkay Gundogan (35 de ani), fostul mare mijlocaș al lui Manchester City, care evoluează în prezent la Galatasaray.

"Cred că este un transfer perfect pentru City. A dovedit asta în special în ultimul sezon la Nottingham. A avut un sezon incredibil și a avut prestații remarcabile. Dezvoltarea lui pe parcursul ultimilor ani a fost impresionantă și sunt sigur că va fi un transfer foarte bun pentru City.

Da, este un jucător scump, dar aici e vorba de Premier League. Aici joacă cei mai buni, deci e o sumă destul de normală acum. Poate că sumele acestea par colosale, dar așa e piața acum.

Cred că oamenii de la City vor fi foarte mulțumiți de el. Când l-am văzut jucând, am remarcat că e un jucător care depune tot efortul pentru echipă", a spus Gundogan, într-un interviu pentru ESPN.