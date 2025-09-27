GALERIE FOTO I-a făcut Simonei Halep zile fripte, iar acum se retrage din tenis: „De data asta pe bune”

I-a făcut Simonei Halep zile fripte, iar acum se retrage din tenis: &bdquo;De data asta pe bune&rdquo; Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Încă una dintre fostele rivale ale Simonei Halep a agățat racheta în cui.

TAGS:
Alize CornetSimona HalepTenis WTA
Din articol

Cu participări pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem din 2005, Alize Cornet (35 de ani) a anunțat decizia retragerii din tenisul profesionist.

Este a doua hotărâre de acest fel exprimată de jucătoarea franțuzoaică, după cea din 2022. Cornet insistă că, de această dată, gândul întoarcerii nu mai face parte din ecuație.

Alize Cornet se retrage din tenis, la 35 de ani

„Reflectez la timpul petrecut în San Sebastian și la sfârșitul - pe bune de această dată - al capitolului de jucătoare profesionistă de tenis.

Nu puteam să visez la un loc mai bun decât acest oraș frumos pentru a întoarce pagina și a începe să scrie alte capitole în viața mea,” a anunțat jucătoarea de tenis din Hexagon.

Actualmente clasată pe locul 644 în ierarhia mondială, Alize Cornet și-a jucat ultimul meci al carierei în 9 septembrie, pe zgura din San Sebastian, unde a fost învinsă de o fostă câștigătoare a Openului Transilvaniei, Tamara Korpatsch, scor 6-3, 6-2.

Alize Cornet

  • Alize Cornet Data Jod Din Avionul Cu Care Trebuia Sa Ajunga La Cluj Credeam Ca Le Am Vazut Pe Toate 6
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Simona Halep, învinsă de patru ori de Alize Cornet

Între anii 2007 - 2023, Alize Cornet nu a ratat nicio participare pe tablourile principale ale celor patru turnee de mare șlem.

Franțuzoaica a ajuns cel mai departe într-un Grand Slam la Australian Open 2022, când s-a oprit în faza sferturilor. În optimile acelei ediții, Cornet a depășit-o pe Halep, scor 6-4, 3-6, 6-4, într-un meci dramatic derulat pe o căldură năucitoare.

Alize Cornet a mai învins-o pe Simona Halep la Monterrey, Dubai și Madrid. Halep a învins-o pe Cornet de două ori, la Sofia și Roma.

Simona Halep

  • Simona halep trofeu rg 2018
×
ÎNAPOI LA ARTICOL
ULTIMELE STIRI
VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a &icirc;nscris gol după gol, iar Sunderland a c&acirc;știgat &icirc;n deplasare!
VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a înscris gol după gol, iar Sunderland a câștigat în deplasare!
Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă &icirc;n &rdquo;Primvs Derby&rdquo;!
Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă în ”Primvs Derby”!
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe &rdquo;Ilie Oană&rdquo;, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
Lucescu și Stoichiță, surprinși la Petrolul - Rapid. Ce fază controversată din Superliga analizau
Lucescu și Stoichiță, surprinși la Petrolul - Rapid. Ce fază controversată din Superliga analizau
Răsturnare de situație la FCSB: Nu va face parte din lot!
Răsturnare de situație la FCSB: "Nu va face parte din lot!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a &icirc;nscris gol după gol, iar Sunderland a c&acirc;știgat &icirc;n deplasare!

VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a înscris gol după gol, iar Sunderland a câștigat în deplasare!

Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă &icirc;n &rdquo;Primvs Derby&rdquo;!

Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă în ”Primvs Derby”!

Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe &rdquo;Ilie Oană&rdquo;, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul

Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul

I-a făcut Simonei Halep zile fripte, iar acum se retrage din tenis: &bdquo;De data asta pe bune&rdquo;

I-a făcut Simonei Halep zile fripte, iar acum se retrage din tenis: „De data asta pe bune”

Lucescu și Stoichiță, surprinși la Petrolul - Rapid. Ce fază controversată din Superliga analizau

Lucescu și Stoichiță, surprinși la Petrolul - Rapid. Ce fază controversată din Superliga analizau

Răsturnare de situație la FCSB: Nu va face parte din lot!

Răsturnare de situație la FCSB: "Nu va face parte din lot!"



Recomandarile redactiei
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe &rdquo;Ilie Oană&rdquo;, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă &icirc;n &rdquo;Primvs Derby&rdquo;!
Petrolul Ploiești - Rapid se joacă ACUM, GOOOOOL după o lovitură liberă în ”Primvs Derby”!
Răsturnare de situație la FCSB: Nu va face parte din lot!
Răsturnare de situație la FCSB: "Nu va face parte din lot!"
VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a &icirc;nscris gol după gol, iar Sunderland a c&acirc;știgat &icirc;n deplasare!
VOYO: Liverpool și Chelsea au pierdut, Manchester City a înscris gol după gol, iar Sunderland a câștigat în deplasare!
Meciul lui FCSB, &icirc;n aer! MM Stoica, revoltat: Ăsta e un haos total
Meciul lui FCSB, în aer! MM Stoica, revoltat: "Ăsta e un haos total"
Alte subiecte de interes
Rivala Simonei Halep din WTA, prima reacție după decizia TAS!
Rivala Simonei Halep din WTA, prima reacție după decizia TAS!
Trecut prin multe, fostul număr 1 ATP i-a răspuns Simonei Halep: &rdquo;Aminteşte-ţi mereu cine ţi-a fost alături &icirc;n momentele de disperare&rdquo;
Trecut prin multe, fostul număr 1 ATP i-a răspuns Simonei Halep: ”Aminteşte-ţi mereu cine ţi-a fost alături în momentele de disperare”
&bdquo;Durerile&rdquo; lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj &icirc;n care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!