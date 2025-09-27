I-a făcut Simonei Halep zile fripte, iar acum se retrage din tenis: „De data asta pe bune”

Cu participări pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem din 2005, Alize Cornet (35 de ani) a anunțat decizia retragerii din tenisul profesionist.

Este a doua hotărâre de acest fel exprimată de jucătoarea franțuzoaică, după cea din 2022. Cornet insistă că, de această dată, gândul întoarcerii nu mai face parte din ecuație.

Alize Cornet se retrage din tenis, la 35 de ani

„Reflectez la timpul petrecut în San Sebastian și la sfârșitul - pe bune de această dată - al capitolului de jucătoare profesionistă de tenis.

Nu puteam să visez la un loc mai bun decât acest oraș frumos pentru a întoarce pagina și a începe să scrie alte capitole în viața mea,” a anunțat jucătoarea de tenis din Hexagon.

Actualmente clasată pe locul 644 în ierarhia mondială, Alize Cornet și-a jucat ultimul meci al carierei în 9 septembrie, pe zgura din San Sebastian, unde a fost învinsă de o fostă câștigătoare a Openului Transilvaniei, Tamara Korpatsch, scor 6-3, 6-2.

