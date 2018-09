Avertisment pentru Halep! Reactia Serenei Williams dupa calificarea in semifinalele US Open: "Pot infrunta sportivele uimitoare din Top 10"

Serena Williams s-a calificat in semifinalele turneului dupa ce a trecut fara prea mari emotii de Karolina Pliskova. Serena a castigat partida in minimul de seturi, scor 6-4, 6-3.

Victoria contra unei jucatoare de Top 10 de la revenirea in tenis ii confera fostului lider mondial increderea de care are nevoie pentru a cuceri un nou titlu de Grand Slam.

"Am fost la cativa pasi de victorie la ultimul Grand Slam, asa ca nu ma grabesc. Sunt constienta ca mai am mult de muncit pentru a castiga un turneu major, chiar daca acum am ajuns in semifinale. Iau fiecare turneu in parte, la propriu. Victoria cu Pliskova reprezinta un pas urias pentru mine. Este socant ca e prima mea victorie cu o jucatoare de Top 10. Am fost aproape de acest obiectiv a Cincinnati, insa acolo am pierdut. Am fost aproape si altul putea fi rezultatul daca mai aveam un meci...Acum am avut sansa sa am mai multe meciuri in picioare. Am fost atat de usoara in aceste partide, iar acum simt ca sunt la nivelul la care pot juca si pot infrunta sportivele uimitoare din Top 10", a spus Serena intr-o conferinta de presa.

Serena Williams se va lupta pentru un loc in finala cu una dintre surprizele acestei editii a US Open. Letona Anastasija Sevastova a eliminat-o pe Sloane Stephens, campioana en-titre, dupa o ora si 25 de minute de joc, scor 6-2, 6-3.

Americanca a mai castigat US Open de sase ori in cariera: 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 si 2014.