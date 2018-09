FA-BU-LOS! Nadal, in semifinale la US Open dupa un meci maraton cu Thiem: a revenit dupa 0-6 in primul set

Nadal s-a calificat dupa un meci maraton.

Rafael Nadal, liderul mondial din ATP si campionul en-titre la US Open 2018, s-a calificat in semifinale la ultimul turneu de Grand Slam al anului dupa ce a trecut in 5 seturi de austriacul Dominic Thiem, scor 0-6, 6-4, 7-5, 6-7 (4), 7-6 (5), la capatul unei partide care a durat patru ore si 48 de minute de joc.

A fost o confruntare dramatica, pe care Thiem a inceput-o perfect, cu un set la 0, insa ibericul a revenit spectaculos si a condus in meci cu 2-1 la seturi, moment in care adversarul sau a ridicat din nou nivelul jocului si a egalat situatia la 2.

Ultimul set al meciului a fost un adevarat roller-coaster, pe care Nadal l-a castigat in tie-break, 7-5.

Mai departe, in semifinale, pe Rafa il va intalni pe argentinianul Juan Martin Del Potro, cel care l-a invins in sferturi pe americanul John Isner.