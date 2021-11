Cel mai straniu moment de la Paris. Bucăți din racheta ruptă i-au intrat în palmă lui Schwartzman: ce s-a întâmplat după

Jucător cu 4 titluri ATP în palmares, Diego Schwartzman (29 de ani, 15 ATP) a trecut prin cel mai bizar incident posibil, desfășurat în timpul unui meci de tenis.

Înfruntându-l pe John Millman (73 ATP) în primul tur al competiției ATP Masters 1000 de la Paris, jucătorul argentinian a fost frustrat de un re-break obținut de australian în debutul setului secund, la finalul unui game lung. Starea de nervozitate a fost atât de mare încât Diego Schwartzman a rupt o rachetă și a ajuns să își facă rău, bucăți din racheta ruptă intrându-i în palma stângă.

Schwartzman a avut nevoie imediată de ajutor din partea medicului, care i-a înlăturat obiectele străine din corp și i-a permis să continue partida. Medicul a intervenit de două ori, întrucât nu toate bucățile intrate în palma argentinianului fuseseră înlăturate, la prima încercare, informează Enrico Maria Riva. Decizia a fost de bun augur, Diego Schwartzman impunându-se, în cele din urmă, după trei ore de joc, scor 7-6, 5-7, 6-2.

În 16-imile de finală, Diego Schwartzman îl va înfrunta pe americanul Marcos Giron (57 ATP), care a reușit surpriza, învingându-l pe Frances Tiafoe (41 ATP), scor 6-7, 6-4, 6-3.

Schwartzman is having a MTO after losing set 2 because some debris got stuck into his hand after smashing his racquet in anger when he was broken the last time pic.twitter.com/yHDkYQ7giT