Diego Schwartzman (15 ATP) a pierdut un meci în fața unui amator în Cupa Davis: „Mi s-a cerut să nu mai calc în Argentina.”

Argentina a învins Belarusul, scor 4-1 la meciuri într-o confruntare de Cupa Davis din primul tur al Grupei I Mondiale. Desfășurate la Buenos Aires pe zgură, meciurile au decurs în mod similar cu așteptările inițiale, exceptând prima partidă jucată de numărul 15 ATP, Diego Schwartzman.

Fost semifinalist la Roland Garros și tenismen renumit pentru tenacitatea sa, Schwartzman a pierdut uimitor în fața unui jucător fără clasament ATP, Daniil Ostapenkov, scor 6-4, 6-3, în doar 100 de minute de joc și a primit amenințări din partea conaționalilor săi, care l-au suspectat de trucaj.

Daniil Ostapenkov a reușit cea mai improbabilă victorie în Cupa Davis



„A fost cea mai grea zi din cariera mea. Am pierdut în fața unui jucător fără clasament, lipsit de experiență. Toate astea m-au afectat teribil. Chiar dacă cei mai mulți oameni m-au încurajat, a fost și o minoritate care m-a criticat, care a avut intenții rele. Am primit amenințări, am fost insultat, mi s-a cerut să nu mai revin în Argentina.

Nu mi-am găsit deloc ritmul în meciul ăla. El a jucat perfect. Serviciul și lovitura de forehand mi-au pus mari probleme. Nu aveam nicio informație despre el. Nu am nicio scuză, a fost unul dintre cele mai slabe meciuri din viața mea”, a spus Diego Schwartzman, potrivit Tennis World USA, citat de GSP.

O zi mai târziu, Schwartzman a trecut de bielorusul Alexander Zgirovsky (1234 ATP), scor 6-1, 6-2. Schwartzman este cel mai bine clasat tenismen argentinian în clasamentul ATP, iar tenisul din Argentina se bucură de 5 jucători prezenți în prima sută mondială: Diego Schwartzman (15), Federico Delbonis (44), Federico Coria (62), Facundo Bagnis (67) și Guido Pella (80.