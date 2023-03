Victorie prețioasă asigurată de Gabriela Ruse (25 de ani, 160 WTA), în primul tur jucat pe tabloul principal al competiției WTA 250 de la Monterrey.

Sportiva din România a învins-o pe câștigătoarea întrecerii de la Merida, Camila Giorgi (31 de ani, 46 WTA), scor 6-4, 7-5, într-o oră și cincizeci și unu de minute de joc.

6 break-uri a reușit să obțină Gabriela Ruse pe serva italiencei, românca încheind partida la prima minge de meci procurată. 14 locuri urcă Ruse, în clasamentul WTA LIVE, grație acestei victorii, până pe poziția 146.

Gabi gets the huge upset win over Giorgi who won a title last week in Merida. Gabi stay composed and was able to fight off Giorgi's comeback attempts in both the 1st and 2nd sets to get the straight-sets victory. Gabriela Ruse defeated Camila Giorgi 6-4, 7-5. pic.twitter.com/7FTaUvkb1V