Victoria Soranei Cîrstea în fața Arynei Sabalenka l-a șocat: ”Wow! Incredibil”

Sorana Cîrstea a făcut spectacol la turneul WTA de la Roma și a învins liderul mondial, Aryna Sabalenka, scor 2-6, 6-3, 7-5.

Românca a anunțat că se retrage la finalul acestui sezon, însă acest lucru nu a oprit-o să obțină prima victorie în fața unui lider mondial.

Comentatorul Jose Morgado, uimit de Sorana Cîrstea

Meciul a avut loc în turul 3 al turneului de la Roma, iar Aryna Sabalenka nu a suferit o eliminare mai timpurie de la un turneu în ultimele 15 luni.

Sorana Cîrstea se va duela în optimi cu jucătoarea din Cehia, Linda Noskova (13 WTA). Victoria Soranei Cîrstea a fost analizată și de comentatorul Jose Morgado, care a fost impresionat de jucătoarea noastră.

Wow. În vârstă de 36 de ani, Sorana Cîrstea, care joacă ultimul sezon din carieră, obține prima victorie în fața unui lider mondial. O învinge pe Aryna Sabalenka cu 2-6, 6-3, 7-5 și se califică în optimile turneului de la Roma. 25-7 în 2026. Incredibil!”, a scris Jose Morgado pe platforma X.

