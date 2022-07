Ce a spus Elena Rybakina după meciul perfect, în care i-a lăsat Simonei Halep doar 6 game-uri

Fără vreo bucurie expansivă la finalul semifinalei în care a dispus de Simona Halep, scor 6-3, 6-3, în doar 75 de minute, Elena Rybakina (23 de ani, 23 WTA) a impresionat lumea tenisului, prin prestația extrem de solidă înregistrată în penultimul act al turneului de la Wimbledon.

Elena Rybakina: „De obicei, am suișuri și coborâșuri în joc, dar azi am fost pregătită psihic.”

„A fost un meci grozav. Simona Halep este o campioană măreață, am jucat multe meciuri dure înainte de acesta cu ea. Sunt foarte mândră de cum m-am comportat, cred că am făcut un meci foarte solid.

Am avut emoții, dar meciurile anterioare m-au ajutat. Astăzi am jucat pentru prima oară pe Terenul Central și mi s-a făcut pielea de găină.

De obicei, am suișuri și coborâșuri, dar azi am fost pregătită psihic și am făcut tot ce am putut. A fost un meci uimitor,” a punctat Elena Rybakina, într-un interviu mai puțin energic decât jocul său, în fața căruia Simona Halep nu a găsit soluții sustenabile, pe durata celor 75 de minute ale partidei.