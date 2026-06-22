Lionel Messi a intrat în cartea recordurilor: performanța unică reușită de starul argentinian

Lionel Messi a intrat în cartea recordurilor: performanța unică reușită de starul argentinian CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Starul argentinian Lionel Messi a marcat cel de-al 17-lea său gol la un turneu final mondial, doborând astfel recordul all-time deținut de germanul Miroslav Klose.

TAGS:
Lionel MessiArgentinaCupa Mondiala
Din articol

UPDATE | Messi a mai marcat o dată în minutul 90+3 al meciului, ajungând astfel la 18 goluri marcate la Campionatul Mondial.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Lionel Messi a deschis scorul în minutul 38 al meciului cu Austria, disputat pe stadionul din Dallas în cadrul Cupei Mondiale din 2026. Reușita a venit după o pasă în centru primită de la Facundo Medina. Mingea a fost lăsată să treacă printre picioare de Thiago Almada, permițându-i lui Messi să finalizeze.

În urma acestei reușite, fotbalistul care va împlini 39 de ani pe 24 iunie a ajuns la cota 17 la Cupa Mondială, depășindu-l cu un gol pe Miroslav Klose. Anterior, în minutul nouă, argentinianul trimisese pe lângă poartă o lovitură de la 11 metri.

  • Messi penalty argentina austria 9
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Parcursul din grupă și competiția directă cu Mbappe

Sud-americanul a început în forță această ediție a Campionatului Mondial, cu un hat-trick în victoria cu în fața Algeriei (3-0), partidă jucată la Kansas City. A fost prima sa triplă reușită vreodată la un turneu final mondial.

În prezent, principalul jucător activ care poate emite pretenții la acest record este Kylian Mbappe. Atacantul francez în vârstă de 27 de ani a punctat de două ori împotriva Senegalului și a ajuns la 14 reușite la turneele finale. Franța își va continua parcursul mondial cu o partidă împotriva reprezentativei din Irak, programată la Philadelphia.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția premierului desemnat Adrian Veștea după ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul
Reacția premierului desemnat Adrian Veștea după ce AUR a anunțat că nu va vota Guvernul
ARTICOLE PE SUBIECT
"De ce mai bate Messi penalty-uri?" Ce spune statistica după ratarea din Argentina - Austria
"De ce mai bate Messi penalty-uri?" Ce spune statistica după ratarea din Argentina - Austria
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!
Ce le-a spus Kylian Mbappe americanilor despre Lionel Messi: ”Sunt mereu în urma lui!”
Ce le-a spus Kylian Mbappe americanilor despre Lionel Messi: ”Sunt mereu în urma lui!”
ULTIMELE STIRI
Laszlo Boloni a dat verdictul după startul lui Gică Hagi pe banca naționalei
Laszlo Boloni a dat verdictul după startul lui Gică Hagi pe banca naționalei
1.800.000 de euro pentru Nicolae Stanciu
1.800.000 de euro pentru Nicolae Stanciu
Argentinienii au reacționat după calificarea în ”16”-imile din America: ”Messi? Ca de obicei”
Argentinienii au reacționat după calificarea în ”16”-imile din America: ”Messi? Ca de obicei”
Noul președinte al fotbalului italian și-a preluat mandatul. Mesajul de la învestire: „Nu sunt un Papă negru”
Noul președinte al fotbalului italian și-a preluat mandatul. Mesajul de la învestire: „Nu sunt un Papă negru”
Răsturnare de situație: Daniel Oprița semnează!
Răsturnare de situație: Daniel Oprița semnează!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Cea mai atrăgătoare hocheistă a fost protagonista unui pictorial incendiar, în costum de baie. Imagini spectaculoase

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”

Transferul verii în Superligă: ”Drăguș vine azi la FCSB”

Rapid, transferul verii din Superliga? Acordul se face pentru milioane de euro

Rapid, transferul verii din Superliga? Acordul se face pentru milioane de euro

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat de doi jucători-surpriză în topul marcatorilor de la CM 2026!



Recomandarile redactiei
Argentinienii au reacționat după calificarea în ”16”-imile din America: ”Messi? Ca de obicei”
Argentinienii au reacționat după calificarea în ”16”-imile din America: ”Messi? Ca de obicei”
Laszlo Boloni a dat verdictul după startul lui Gică Hagi pe banca naționalei
Laszlo Boloni a dat verdictul după startul lui Gică Hagi pe banca naționalei
Răsturnare de situație: Daniel Oprița semnează!
Răsturnare de situație: Daniel Oprița semnează!
1.800.000 de euro pentru Nicolae Stanciu
1.800.000 de euro pentru Nicolae Stanciu
Noul președinte al fotbalului italian și-a preluat mandatul. Mesajul de la învestire: „Nu sunt un Papă negru”
Noul președinte al fotbalului italian și-a preluat mandatul. Mesajul de la învestire: „Nu sunt un Papă negru”
Alte subiecte de interes
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Vila de 11 milioane de euro a lui Lionel Messi, vandalizată de activiștii de mediu: ”Este construită ilegal!”
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Franța - Argentina s-a lăsat cu bătaie! Thierry Henry: "Când m-am întors, se întâmplase"
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Uluitor: Golul Argentinei, anulat la VAR după două ore! Jucătorii, chemați de la vestiare pentru a juca încă 3 minute
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
CITESTE SI
Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”

stirileprotv Președintele AUR, George Simion, despre susținerea Guvernului Veștea: ”Nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR”

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Baremul de corectare și subiectele la Limba română – Evaluare Națională 2026, disponibile pe stirileprotv.ro

stirileprotv Baremul de corectare și subiectele la Limba română – Evaluare Națională 2026, disponibile pe stirileprotv.ro

ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

stirileprotv ANM: Cod galben de caniculă și furtuni în mai multe regiuni ale țării. Temperaturile urcă până la 34 de grade

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!