Lionel Messi a intrat în cartea recordurilor: performanța unică reușită de starul argentinian

UPDATE | Messi a mai marcat o dată în minutul 90+3 al meciului, ajungând astfel la 18 goluri marcate la Campionatul Mondial.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Lionel Messi a deschis scorul în minutul 38 al meciului cu Austria, disputat pe stadionul din Dallas în cadrul Cupei Mondiale din 2026. Reușita a venit după o pasă în centru primită de la Facundo Medina. Mingea a fost lăsată să treacă printre picioare de Thiago Almada, permițându-i lui Messi să finalizeze.

În urma acestei reușite, fotbalistul care va împlini 39 de ani pe 24 iunie a ajuns la cota 17 la Cupa Mondială, depășindu-l cu un gol pe Miroslav Klose. Anterior, în minutul nouă, argentinianul trimisese pe lângă poartă o lovitură de la 11 metri.