Semnal de alarmă la Liverpool după interesul pentru Rațiu. Ce-i sperie pe englezi

Interesul celor de la Liverpool pentru Andrei Rațiu ascunde o problemă de fond pentru clubul englez. Potrivit platformei Anfield Index, oficialii britanici au discutat deja cu reprezentanții fundașului român, jucător care are o clauză de reziliere de 21 de milioane de lire sterline și se află de asemenea pe lista Barcelonei.

Deși mutarea pare o decizie inteligentă din punct de vedere financiar pentru a acoperi golurile din echipă, jurnaliștii englezi sunt de părere că acest interes trădează o problemă mult mai serioasă. Căutările active pentru un nou apărător dreapta indică faptul că staff-ul se așteaptă ca nord-irlandezul Conor Bradley să lipsească mult mai mult timp decât se anticipase inițial.

Fanii sperau ca Bradley să revină pe teren la începutul pregătirilor de vară sau măcar la startul noii stagiuni, dar intențiile de transfer ale conducerii infirmă acest scenariu.

Situația reprezintă o problemă importantă pentru managerul Andoni Iraola. În sezonul 2025-2026, echipa a suferit enorm din cauza accidentărilor pe termen lung, pierzând fotbaliști de bază precum Alexander Isak, Hugo Ekitike și Giovanni Leoni. În același timp, Jeremie Frimpong, folosit și el în flancul drept, a revenit după propriile probleme medicale, însă a dat semne că nu se simte confortabil în rolul de fundaș dreapta clasic.