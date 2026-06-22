Semnal de alarmă la Liverpool după interesul pentru Rațiu. Ce-i sperie pe englezi

Semnal de alarmă la Liverpool după interesul pentru Rațiu. Ce-i sperie pe englezi Stranieri
SPORT.RO
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Apariția românului Andrei Rațiu pe radarul formației de pe Anfield trădează o situație gravă în lot.

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Interesul celor de la Liverpool pentru Andrei Rațiu ascunde o problemă de fond pentru clubul englez. Potrivit platformei Anfield Index, oficialii britanici au discutat deja cu reprezentanții fundașului român, jucător care are o clauză de reziliere de 21 de milioane de lire sterline și se află de asemenea pe lista Barcelonei.

Deși mutarea pare o decizie inteligentă din punct de vedere financiar pentru a acoperi golurile din echipă, jurnaliștii englezi sunt de părere că acest interes trădează o problemă mult mai serioasă. Căutările active pentru un nou apărător dreapta indică faptul că staff-ul se așteaptă ca nord-irlandezul Conor Bradley să lipsească mult mai mult timp decât se anticipase inițial.

Fanii sperau ca Bradley să revină pe teren la începutul pregătirilor de vară sau măcar la startul noii stagiuni, dar intențiile de transfer ale conducerii infirmă acest scenariu.

Situația reprezintă o problemă importantă pentru managerul Andoni Iraola. În sezonul 2025-2026, echipa a suferit enorm din cauza accidentărilor pe termen lung, pierzând fotbaliști de bază precum Alexander Isak, Hugo Ekitike și Giovanni Leoni. În același timp, Jeremie Frimpong, folosit și el în flancul drept, a revenit după propriile probleme medicale, însă a dat semne că nu se simte confortabil în rolul de fundaș dreapta clasic.

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Ratiul
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Viitor incert din cauza accidentărilor

Bradley este considerat unul dintre pilonii echipei. Despre fundașul lateral, antrenorul Pep Guardiola a spus că este „unul dintre cei mai buni” jucători pe postul său din Premier League. La doar 22 de ani, nord-irlandezul este privit drept succesorul perfect pentru Trent Alexander-Arnold, datorită calităților sale excelente atât pe faza ofensivă, cât și pe cea defensivă.

Totuși, fragilitatea sa și accidentările repetate suferite în fiecare sezon îi fac pe oficialii de pe Anfield să nu se mai poată baza pe el ca primă opțiune. Avansarea discuțiilor pentru Andrei Rațiu confirmă practic, susține sursa citată mai sus, faptul că englezii iau deja în calcul alte variante pe termen lung, punând sub semnul întrebării viitorul lui Bradley la club.

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