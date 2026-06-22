Fostul finanțator al Politehnicii Timișoara a criticat dur conducerea giuleșteană după transferul mijlocașului norvegian la Wieczysta Cracovia.

Fan declarat al Rapidului, Marian Iancu este de părere că Rapid a renunțat la unul dintre cei mai importanți jucători ai săi.

Marian Iancu a văzut mutarea făcută de Rapid și a răbufnit: „Ce tâmpiți!”

Într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook, Marian Iancu susține că Tobias Christensen a fost unul dintre oamenii care au ținut echipa în lupta pentru primele locuri.

„Acum aflăm că pleacă Tobias. Jucătorul care i-a ținut pe locul 1 cât a fost pe teren. Când l-au pus pe bancă, s-au dus în cap, s-au dus pe tobogan. Acum l-au vândut. Ce tâmpiți! Cum e posibil așa ceva? Cum să-ți plece un asemenea jucător?”, a spus Marian Iancu.

Clubul din Grant a anunțat pe 18 iunie despărțirea de Christensen, după doi ani petrecuți în tricoul alb-vișiniu.

Rapid ar urma să încaseze aproximativ 500.000 de euro în schimbul fotbalistului cotat la 2,3 milioane de euro, după cum Sport.ro v-a prezentat aici.

Christensen fusese transferat în vara lui 2023 de la Fehervar pentru aproximativ 700.000 de euro. În cele două sezoane petrecute în Giulești, norvegianul a adunat 73 de apariții, patru goluri și nouă pase decisive.

Rapid va pleca pe 29 iunie în cantonamentul din Austria, unde Daniel Pancu își va testa lotul în amicale cu Rapid Viena, FC Kosice și Slovan Liberec.