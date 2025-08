În ierarhia de dublu, Sorana Cîrstea este însă a 55-a în lume și poate visa la un nou rezultat important pe hardul de la New York, în ultimul turneu de mare șlem al anului.

Sorana Cîrstea, aproape de retragere, la treizeci și cinci de ani

„E un sentiment de tristeţe. Până la urmă, noi oferim foarte mult timp, foarte multă energie şi antrenamente pentru a participa la astfel de competiţii, iar Wimbledonul este foarte special. Când ştii că joci ultima oară acolo, e un sentiment aparte de tristeţe, de recunoştintă, dar şi de tristeţe.



Din afară, nu pot să îi spun Soranei decât că poate merge oricând acolo şi să viziteze aceste locuri şi, la performanţele ei, cu siguranţă ar putea fi invitată la turneul legendelor.



Dacă vorbim din perspectiva rezultatelor, cu siguranţă ea are calitate şi joc să câştige şi la simplu şi la dublu. Ca joc ar putea oricând dacă îşi doreşte asta. Nu ştiu câtă motivaţie are să continue cu o carieră de dublu,” a declarat Horia Tecău pentru As.