Câștigători ai turneului de la Wimbledon, Simona Halep și Horia Tecău vor participa în ediția 2026 a probei legendelor, organizate în cadrul turneului de mare șlem de pe iarba londoneză.

Fostul număr unu WTA a confirmat că a răspuns afirmativ invitației de joc lansate de Horia Tecău, dar pentru 2026, deoarece a considerat că ediția din 2025 a venit prea devreme pentru acest eveniment.

Simona Halep: „Să joci la Wimbledon înseamnă mult. Va trebui să mă antrenez.”

Simona Halep a fost spectatoare în Tribuna Regală a Terenului Central de la Wimbledon, la finala Wimbledon 2025, istorică din prisma scorului înregistrat de Iga Swiatek în detrimentul Amandei Anisimova, 6-0, 6-0.

„Am fost invitată şi acum să joc, dar am simţit că nu e încă momentul şi nu e timpul să fiu legendă. E prea devreme după retragere. Am vorbit cu Horia şi am hotărât ca la anul să jucăm împreună dublu mixt,” a explicat Simona Halep motivul pentru care nu a jucat în turneul legendelor din acest an.



„În tenis, plănuieşti peste o săptămână, lună, chiar şi peste un an. Aşa era rutina mea mentală, tot timpul plănuiam ceva.

Acum mă gândesc la ziua de azi, să trăiesc azi la maximum şi să las un pic şi viaţa să mă surprindă,” a spus Halep într-un interviu acordat Antena Sport.