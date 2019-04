Veniturile Simonei Halep au scazut DRAMATIC: nu e in top 10 castiguri in acest sezon. Cati bani a incasat din tenis

Simona Halep a iesit din top 10 castiguri din tenis in 2019.

Simona Halep s-a retras de la Stuttgart si poate sa iasa din top 3 WTA. Rezultatele din 2019 sunt sub cele de anul trecut, iar asta se simte si la bani pentru jucatoarea din Romania.

Simona Halep nu e in top 10 venituri din tenis in clasamentul WTA in acest moment, inaintea sezonului de zgura, favoritul ei, scrie Forbes.

Simona Halep a incasat putin peste 800.000 de dolari si este departe de liderul WTA Naomi Osaka, cea care a adunat 3,2 milioane de dolari. Japoneza a dat lovitura la Australian Open cand a si preluat sefia clasamentului WTA de la Simona Halep. Petra Kvitova si Ashleigh Barty completeaza podiumul, cu 2,1 milioane dolari, respectiv 1,9 milioane dolari.

Simona Halep sta mult peste Serena Williams insa, cu venituri duble fata de fostul lider WTA, care nu isi regaseste forma de dinainte de concediul postnatal.

TOP CASTIGURI WTA 2019

1. Naomi Osaka (Japan): $3,259,334

2. Petra Kvitova (Czech Republic): $2,170,245

3. Ash Barty (Australia): $1,934,818

4. Karolina Pliskova (Czech Republic): $1,817,606

5. Bianca Andreescu (Canada): $1,580,236

6. Belinda Bencic (Switzerland): $1,092,930

7. Angelique Kerber (Germany): $1,036,193

8. Aryna Sabalenka (Belarus): $960,228

9. Elina Svitolina (Ukraine): $920,726

10.Elise Mertens (Belgium): $892,953

12.Simona Halep (Romania): $810,108

21.Serena Williams (USA): $439,796

Simona Halep, o avere din tenis!



Simona Halep are un an mai slab, insa pana acum a adunat peste 28 de milioane de dolari din castigurile de la turneele la care a participat. Sezonul de zgura e favoritul ei si va participa la Madrid, Roma si Roland Garros, toate cu premii mari. Daca isi va continua forma de la FED Cup si va juca la fel ca anul trecut, Simona Halep are sansa sa treaca de bariera celor 30 de milioane de dolari castigate din tenis in cariera, un record absolut pentru sportul romanesc.

