Carlos Alcaraz și-a stabilit programul de foc pentru finalul de an, după ce a fost învins de Sinner

Ibericul, care a recunoscut că nu s-a aflat la cel mai înalt nivel fizic, știe că trebuie să tureze motoarele pentru a putea spera la titlul de la Turneul Campionilor de la Torino.



Sezonul de până acum al spaniolului în vârstă de 22 de ani a fost unul de excepție, cu opt trofee câștigate, dintre care două de Grand Slam și trei de Masters 1000. Constanța sa remarcabilă, atingând cel puțin finala în fiecare turneu jucat din primăvară, l-a readus pe primul loc în clasamentul ATP, detronându-l pe Sinner după mai bine de un an de domnie a italianului.

