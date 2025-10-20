Carlos Alcaraz și-a stabilit programul de foc pentru finalul de an, după ce a fost învins de Sinner

Chiar dacă a fost nevoit să se recunoască învins în fața marelui său rival, Jannik Sinner, în finala demonstrativului "Six Kings Slam" din Arabia Saudită, liderul mondial Carlos Alcaraz nu are timp de regrete.

Ibericul, care a recunoscut că nu s-a aflat la cel mai înalt nivel fizic, știe că trebuie să tureze motoarele pentru a putea spera la titlul de la Turneul Campionilor de la Torino.

Sezonul de până acum al spaniolului în vârstă de 22 de ani a fost unul de excepție, cu opt trofee câștigate, dintre care două de Grand Slam și trei de Masters 1000. Constanța sa remarcabilă, atingând cel puțin finala în fiecare turneu jucat din primăvară, l-a readus pe primul loc în clasamentul ATP, detronându-l pe Sinner după mai bine de un an de domnie a italianului.

Trei turnee oficiale și două demonstrative până la vacanță

Forțat să rateze Mastersul de la Shanghai din cauza unei accidentări la glezna stângă suferite la Tokyo, Alcaraz nu va participa nici la Viena, nici la Basel.

Liderul mondial va reveni în acțiune direct la Mastersul 1000 de la Paris, potrivit Tennisworldusa, programat între 27 octombrie și 2 noiembrie. Acesta este un turneu cu care spaniolul nu a avut niciodată o relație specială, fiind eliminat încă din optimi la ediția din 2024.

Imediat după, Alcaraz va fi unul dintre protagoniștii de la Turneul Campionilor de la Torino (9-16 noiembrie) și ar urma să fie prezent și la finala Cupei Davis de la Bologna, în săptămâna următoare. Înainte de a intra în pregătirea de iarnă, campionul iberic va mai juca două meciuri demonstrative în Statele Unite, pe 7 decembrie cu Frances Tiafoe și o zi mai târziu cu tânara speranță a Braziliei, Joao Fonseca.

