Frances Tiafoe l-a învins cu uşurinţă pe Flavio Cobolli, miercuri seara, în cel de-al doilea meci al său de la Turneul Campionilor de la Torino, scor 7-6 [6], 6-0.

Carlos Alcaraz, calificat după succesul lui Frances Tiafoe

Victoria americanului l-a calificat automat pe Carlos Alcaraz în semifinalele turneului.

Învins de Carlos Alcaraz chiar la debutul său în Finalele ATP (6-2, 6-2), Frances Tiafoe şi-a revenit după acest şoc.

Frances Tiafoe continuă să spere

Miercuri seara, la Torino, americanul l-a învins cu uşurinţă pe Flavio Cobolli (7-6 [6], 6-0), obţinând prima sa victorie la Torino, şi rămâne în cursă înainte de ultima etapă.

Datorită acestei victorii, obţinută în două seturi, numărul 8 mondial l-a calificat pe Alcaraz în semifinalele turneului.

După ce l-a învins în cursul zilei de marţi pe Daniil Medvedev (6-2, 6-4), spaniolul ocupă primul loc în grupă, cu două victorii.

Este a treia oară când numărul 3 mondial ajunge în semifinale, după 2023 şi 2025.

Cobolli, la rândul său, şi-a pierdut orice speranţă de a se califica în semifinale, conform News.ro.