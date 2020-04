Carantina ii schimba pe oameni | Un tenismen francez din top 75 ATP s-a apucat de rap: cum suna primele piese

Din articol Pe timp de carantina, Corentin Moutet a lansat opt piese de rap

Una dintre revelatiile inceputului de sezon in ATP ar putea avea un viitor in industria rap-ului francez.

I-a invins in acest an pe Stan Wawrinka, Milos Raonic si Fernando Verdasco la turneul din Doha, unde a jucat finala, dar nu se poate opri din a produce muzica. In izolare impusa de catre Statul Francez, Corentin Moutet (20 de ani), numar 75 ATP s-a apucat de rap si a compus deja opt piese pe care le-a publicat pe Instagram. Totul a inceput cand tanarul tenismen francez se intorcea la Paris din Los Angeles, imediat dupa ce organizatorii competitiei din Indian Wells au decis anularea editiei din acest an.

Pe un zbor cu o durata aproximativa de 10 ore si jumatate, Corentin Moutet a scris versurile primei piese pe care avea sa o publice la jumatatea lunii martie. "Fac asta de mult timp; fiecare si-a gasit o metoda prin care se tine ocupat in aceasta perioada. Mi-a placut provocarea si am decis sa scriu o piesa in fiecare zi timp de o saptamana. Muzica mi-e in cap toata ziua. De indata ce am putin timp liber, scriu si ascult muzica. Imi ocupa aproape toata ziua, pe langa tenis," a declarat Moutet pentru L'Equipe.

Pe timp de carantina, Corentin Moutet a lansat opt piese de rap



Se inspira din Guizmo, Youssef Swatt's, Caballero si Demi Portion si produce propriile piese de acasa: "Cand vreau sa fac ceva mai profesionist, care sa sune un pic mai bine, merg la un studio. Acasa am minimumul necesar: un microfon, niste boxe si un program de mixat," a adaugat Corentin Moutet in acelasi interviu pentru cotidianul francez. Chestionat daca se sperie de ce vor spune ceilalti despre aceasta preocupare a sa, tenismenul din Hexagon a replicat: "Suntem mereu putin speriati de privirile celorlalti. Am simtit putina anxietate la inceput, stiind ca ies din sfera tenisului iar asta nu are nimic a face cu sportul meu. Dar tenisul ramane prioritatea mea, job-ul meu. Muzica e ceea ce fac pe langa, ca hobby. Cel mai important lucru e sa faci ce iubesti si sa fii onest. Am primit multe mesaje de sprijin pana acum," a mai spus Moutet, finalist la Doha in 2020.

"Muzica se aseamana putin cu psihanaliza. E destul de introspectiva. Ne punem intrebari, observam ceea ce simtim si ne asternem emotiile pe o hartie. Asa vad eu muzica; ca pe o evadare, o posibilitate de a exprima lucrurile care nu sunt usoare," a spus in final Corentin Moutet.