După majoritatea măsurătorilor, Serena Williams este cea mai bună jucătoare din istoria tenisului feminin, dar gândul că are un titlu de mare șlem în minus, în raport cu Margaret Court, o nelinișește până la vârsta de 44 de ani.

Jucătoarea din Michigan nu a mai jucat un meci oficial de tenis din septembrie 2022, când disputa, împotriva Ajlei Tomljanovic, o partidă în turul trei al Openului American.

Serena Williams ar fi depus o cerere de wildcard în turneul WTA 500 de la Queen's

Cu Arena Arthur Ashe umplută, prin care s-a realizat un omagiu deosebit adus carierei sale, Serena Williams a părăsit scena tenisului cu lacrimi în ochi.

Ultimele informații însă o dau pe Serena Williams revenind în tenis chiar în această vară, în sezonul de iarbă.

De șapte ori campioană la Wimbledon, în proba individuală, Serena Williams ar căuta o serie de participări la turneele de iarbă din vara acestui an, informează TennisHead.