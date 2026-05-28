Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Serena Williams nu a renunțat definitiv la visul de a mai câștiga un turneu de mare șlem.

După majoritatea măsurătorilor, Serena Williams este cea mai bună jucătoare din istoria tenisului feminin, dar gândul că are un titlu de mare șlem în minus, în raport cu Margaret Court, o nelinișește până la vârsta de 44 de ani.

Jucătoarea din Michigan nu a mai jucat un meci oficial de tenis din septembrie 2022, când disputa, împotriva Ajlei Tomljanovic, o partidă în turul trei al Openului American.

Serena Williams ar fi depus o cerere de wildcard în turneul WTA 500 de la Queen's

Cu Arena Arthur Ashe umplută, prin care s-a realizat un omagiu deosebit adus carierei sale, Serena Williams a părăsit scena tenisului cu lacrimi în ochi.

Ultimele informații însă o dau pe Serena Williams revenind în tenis chiar în această vară, în sezonul de iarbă.

De șapte ori campioană la Wimbledon, în proba individuală, Serena Williams ar căuta o serie de participări la turneele de iarbă din vara acestui an, informează TennisHead.

Serena Williams vrea să joace în proba de dublu alături de Victoria Mboko

Serena Williams ar fi interesată să primească o invitație de joc în proba de dublu a turneului WTA de la Queen's, premergător întrecerii de mare șlem de la Wimbledon.

„Am auzit că a depus mai multe cereri de wildcard pentru sezonul de iarbă. Totul este făcut pe ascuns, într-o atmosferă secretoasă.

Poate că nu e ceva care se va concretiza. Dar sunt semne care arată că va juca în acest sezon de iarbă. Ce am auzit e că vrea să joace dublu cu Victoria Mboko, la Queen's,” a punctat jurnalistul Jon Wertheim, în podcastul găzduit de Andy Roddick.

Victoria Mboko este una dintre cele mai neașteptate apariții în top 10 WTA din ultimul an. Tânăra canadiană cu origini congoleze, în vârstă de 19 ani, a ieșit, în vara anului trecut, câștigătoarea Openului Canadian.

