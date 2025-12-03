GALERIE FOTO Serena Williams, la 45 de ani în circuitul WTA? Americanca a lămurit totul despre posibila revenire

Serena Williams, la 45 de ani în circuitul WTA? Americanca a lămurit totul despre posibila revenire
Serena Williams declară că nu are intenția de a reveni în tenisul profesionist, în 2026.

La patruzeci și patru de ani, Serena Williams a asigurat că nu se va întoarce în tenis, în 2026.

Retrasă din activitate în urmă cu trei ani, sportiva din Michigan a reapărut pe listele oficiale, publicate de Agenția Internațională a Integrității în Tenis (ITIA), care cuprinde sportivele implicate în protocoalele anti-doping obligatoriu de îndeplinit pentru menținerea statutului de jucătoare profesionistă, notează BBC.

Serena Williams asigură că nu se întoarce în tenis, deși a cerut să fie reintrodusă în protocoalele anti-doping

„Nu mă întorc. Focul acesta a izbucnit nebunește,” s-a pronunțat Serena Williams, referitor la zvonurile apărute despre posibila revenire în circuit.

Rămâne, în consecință, incertă motivația Serenei Williams de a cere să fie adăugată din nou pe aceste liste, în contextul în care americanca nu ar avea intenția de a juca.

În primăvara anului 2025, Serena Williams declara, într-un interviu acordat Time Magazine, că duce dorul tenisului. „Îmi e dor, din toată inima. Tenisul îmi lipsește pentru că sunt sănătoasă,” puncta Serena Williams.

În istoria tenisului, doar Novak Djokovic (24) și Margaret Court (24) au câștigat, în probele individuale, mai multe titluri de mare șlem decât Serena Williams (23).

Nadia Comăneci explică legătura strânsă între Serena Williams și gimnastică
Venus Williams plănuiește să joace în Openul Australiei din ianuarie

Spre deosebire de sora sa mai mică, Venus Williams nu s-a retras definitiv din tenis, până în prezent.

La 45 de ani, Venus Williams ocupă locul 575 în clasamentul mondial, având în acest an patru meciuri oficiale jucate, dintre care trei, pierdute.

