Dupa un sfert de veac in tenis, Serena Williams (39 de ani) dezvaluie lucrul care nu o lasa sa se retraga din sport 

La 39 de ani si dupa un sfert de veac petrecut in tenisul profesionist, Serena Williams a dezvaluit ce o tine in continuare in acest sport.

Invingatoare in confruntarea cu Mihaela Buzarnescu din turul secund al Roland Garros 2021, Serena Williams a fost intrebata care este lucrul care ii mentine vie atractia fata de tenis, la 26 de ani de la inceputul carierei sale de jucatoare profesionista.

De 23 de ori campioana in turneele de mare slem, Serena Williams nu s-a putut abtine si a oferit un raspuns hazliu, evitand sa replice intr-o maniera serioasa la urmatoarea intrebare:

- "Actorii intra mereu in roluri noi, muzicienii compun piese noi; ce anume are tenisul care ramane proaspat pentru tine?"

- "E o intrebare buna, nu m-am gandit niciodata la asta. Cred ca echipamentele ma tin aici (rade)," a replicat Serena Williams, care a surprins pe toata lumea prin outfit-ul ales pentru RG 21.

- "Hai, fii serioasa, ce altceva?"

- "Tocmai ti-am raspuns!" a adaugat sportiva din SUA pentru The Tennis Channel.

Reactia Mihaelei Buzarnescu dupa meciul de trei seturi cu Serena Williams



"M-am bucurat cand am aflat ca voi juca cu Serena Williams. E idolul meu de cand eram copil. O apreciez pentru tot ce a facut pentru tenis. Nu mi-a fost usor sa ma acomodez cu serviciul ei, dar mi-am spus ca pot sa castig si ca nu o sa renunt. Asta m-a facut sa revin in setul 2 si sa-l castig. S-a jucat un tenis bun, imi pare foarte rau ca nu am putut sa-mi fructific toate sansele, dar mi-am aratat ca in ultima vreme jocul meu este in crescendo si ca am o atitudine mai buna in timpul meciurilor decat aveam acum cativa ani de zile," a afirmat Mihaela Buzarnescu pentru Eurosport.

"Sunt sigura ca, daca voi continua la fel, voi putea ajunge la aproximativ aceleasi rezultate, daca nu si mai bine in acest an. Imi doresc enorm sa am cat mai multe meciuri si sa raman sanatoasa. Ma simt bine fizic si sper sa imi creasca clasamentul, pentru ca e clar ca nivelul meu nu e de clasamentul pe care il am momentan.

Dar nu am ce sa fac. Cand vii dupa o operatie, dupa o glezna rupta, nu e usor sa revii in circuit la nivelul acesta, dar sper sa revin in curand," a adaugat "Miki" Buzarnescu.

"A fost o lupta pe cinste! Ea a jucat bine, eu am jucat de asemenea bine. Simteam cum trimite loviturile castigatoare una dupa alta, punctele erau atat de lungi! A fost distractiv! Intotdeauna e frumos cand iubesti ceea ce faci si poti zambi pe teren! Ceea ce mi se intampla destul de rar! Imi iubesc meseria, dar nu zambesc prea des pe terenul de tenis! Sunt bucuroasa ca ma aflu aici!", a spus Serena Williams imediat dupa incheierea meciului castigat in fata Mihaelei Buzarnescu, noteaza ProSport.

"A fost o batalie. Am rezistat, as fi putut castiga in 2 seturi, dar multe game-uri s-au incheiat la o diferenta de un singur punct. M-am bucurat de meci, a fost distractiv sa am parte de o asa competitie, sa alerg, sa alunec; e frumos, imi iubesc job-ul!" a declarat Serena Williams pentru The Tennis Channel.