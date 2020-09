Campioana en-titre, Ashleigh Barty nu va participa la Roland Garros, iar organizatorii exulta dupa ce au primit aprobarea pentru a gazdui 11,500 de spectatori per zi

Simona Halep se va bucura de prezenta spectatorilor in tribunele stadioanelor de la Roland Garros.

Editia 2020 a turneului de la Roland Garros va fi deosebita, in conditiile in care competitia va avea loc pentru prima oara in timpul unei pandemii.

Fortati de imprejurari, organizatorii French Open vor fi nevoiti sa ii cazeze pe jucatori in aceleasi hoteluri, imitand procedurile efectuate de oficialii US Open. Cu toate acestea, Serena Williams s-a declarat nemultumita de faptul ca nu va putea sta in apartamentul sau din Paris in intervalul RG 2020: "Speram sa pot sta in apartamentul meu din Paris, dar simt ca organizatorii dau tot ce au mai bun. Este dificil, fiecare tara face ceea ce e mai bine in timpul acestei pandemii, asa ca nu le pot spune ce sa faca, pentru ca nu eu organizez turneul. Daca vor fi fani, ar trebui sa fim cazati in alta parte. E interesant ca nu avem sa stam in apartamentele noastre, dar vor fi fani prezenti la turneu," a declarat Serena Williams dupa victoria obtinuta impotriva grecoaicei Maria Sakkari in optimile US Open 2020.

Vestea momentului: campioana en-titre, Ashleigh Barty nu participa nici la Roland Garros



Dupa ce a declarat forfait turneului de la US Open, numarul 1 WTA a luat decizia de a nu face deplasarea nici in capitala Hexagonului. "A fost o decizie dificil de luat, dar din pacate nu voi concura in Europa in acest an," a declarat jucatoarea din Australia. "Anul trecut, French Open a fost cel mai frumos turneu al carierei mele, deci nu am putut lua cu usurinta aceasta hotarare. Sunt doua motive care stau in spatele deciziei mele: primul il constituie riscurile sanitare existente in contextul COVID-19. Al doilea, pregatirea mea, care nu a fost ideala, in absenta antrenorului meu care nu a putut fi prezent alaturi de mine din cauza inchiderii granitelor in Australia," a motivat Ashleigh Barty.

Din fericire pentru fanii tenisului, oficialii Roland Garros au primit aprobarea Guvernului Francez pentru a gazdui pana la 11,500 de spectatori per zi la turneul din acest an.

Cate 5000 de persoane vor putea intra simultan pe Arenele Phlippe Chatrier si Suzanne-Lenglen, iar 1500 se vor putea bucura de partidele derulate pe terenul Simonne Mathieu.