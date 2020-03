"Este o amenintare, vor sa ne OMOARE competitia si cred ca se va ajunge in tribunal!" SCANDAL de proportii inimaginabile anuntat intre Roland Garros si americani 

2020 ar putea aduce unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria recenta a tenisului.

Criticata de oficialii Openului American, Darren Cahill, Naomi Osaka sau Sorana Cirstea, decizia reprezentantilor francezi de a amana Roland Garros pentru perioada 20 septembrie - 4 octombrie este suspectata a fi o manevra prin care europenii isi doresc impiedicarea dezvoltarii competitiilor cu specific american ori australian, precum Cupa Laver, respectiv Cupa ATP in favoarea sustinerii Cupei Davis.

"Federatia Franceza de Tenis este incoerenta in relatiile sale cu Federatia Internationala de Tenis. Au fost mari sustinatori ai noului format al Cupei Davis, dar ce au facut a fost sa isi amane turneul in aceeasi saptamana cu Laver Cup, lucru despre care oamenii spun ca ar fi o amenintare la adresa acestei competitii, dar si pentru ATP Cup," a declarat tenismenul australian, Sam Groth in direct pentru canalul 9.

Sam Groth: "Nu voi fi surprins daca se va ajunge in tribunal"



"Cred ca vor sa se puna intr-o situatie in care sa omoare Cupa Laver inainte de a incepe sa devina un turneu mare. Daca ii vei face pe jucatori sa decida intre acest eveniment si Openul Francez va fi o decizie a naibii pentru tenismeni si nu as fi surprins daca toata aceasta situatie va ajunge in tribunal intr-o buna zi. Este vorba despre multi sponsori, multi bani la mijloc, Laver Cup este programata la Boston in acest an, asa ca va fi interesant de vazut cum se va rezolva," a adaugat Sam Groth in cadrul emisiunii Sport Sunday.

Cupa Laver 2020, programata pentru 25-27 septembrie este o competitie amicala gestionata de Team8, o companie unde Roger Federer este co-proprietar. Succesul concursului i-a facut pe americani interesati sa gazduiasca intrecerea, dupa ce in toamna lui 2019 aceasta a avut loc in Geneva, iar receptia publicului din State a fost peste masura organizatorilor, toate biletele fiind vandute pentru editia din toamna anului curent inainte ca organizatorii Roland Garros sa anunte amanarea turneului. Anul precedent, printre participanti s-au numarat Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Nick Kyrgios si Stefanos Tsitsipas.

Sam Groth este detinatorul recordului mondial pentru cel mai rapid serviciu reusit vreodata intr-un meci oficial de tenis. Acesta a servit cea mai naprasnica serva din istoria tenisului in 2012, la Challenger-ul de la Busan, Coreea de Sud.

Topul celor mai rapide servicii din tenis consumate in meciuri oficiale



1. Sam Groth – 263 km/h

2. Albano Olivetti – 257,5 km/h

3. John Isner – 253 km/h

4. Ivo Karlovic & Jerzy Janowicz – 251 km/h

5. Milos Raonic – 250 km/h

6. Andy Roddick – 249,4 km/h

7. Joachim Johansson & Feliciano Lopez – 244,6 km/h

8. Marius Copil – 244 km/h (ATP Anvers 2016)