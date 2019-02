BUZARNESCU, dialog halucinant cu antrenoarea pe teren: "Nu ma ajuti deloc! M-am saturat!" VIDEO

Mihaela Buzarnescu a rabufnit in timpul partidei cu Jelena Ostapenko de la Doha.

Buzarnescu a fost eliminata in primul tur de la Doha de letona Jelena Ostapenko, scor 1-6; 6-4; 2-6 si a avut o iesire nervoasa in timpul unui dialog cu antrenoarea ei, Justyna Jegiolka, chemata in decisiv.

Buzarnescu i-a reprosat antrenoarei ca nu este de ajutor si ca ...isi da cu parerea despre serviciul ei.

Cum a decurs dialogul dintre Buzarnescu si antrenoarea ei:

Buzarnescu: Ce?!

Jegiolka: E bine, bine. Continua!

Buzarnescu: Poti spune mai multe?

Jegiolka: Da, sigur ca pot.

Buzarnescu: Bine, pentru ca nu ma ajuti deloc.

Jegiolka: Trebuie sa servesti bine. Daca nu te simti sigura, trimite lovituri de forehand spre corpul ei.

Buzarnescu: M-am saturat de toata lumea care isi da cu parerea despre tenis. Cum sa servesti, unde sa servesti. Ar trebui sa joace ei in locul meu.

"I'm sick of everybody giving their opinion about tennis. How to serve, where to serve. They should just go play tennis." - Buzarnescu #QatarTotalOpen pic.twitter.com/OcsMZm7XFk — Ashish TV ???????? (@Ashish__TV) February 12, 2019

Mihaela Buzarnescu, forma slaba dupa accidentare!

Invinsa in ambele meciuri in weekend la meciul Romaniei cu Cehia din FED Cup, Mihaela Buzarnescu a pierdut si in runda inaugurala de la Doha, contra letonei Jelena Ostapenko si a ajuns la 10 infrangeri la rand.

Buzarnescu a pierdut primul set la 1, iar in al doilea s-a impus cu 6-4. In decisiv a cedat, iar Ostapenko a inchis meciul cu 6-2.

Mihaela Buzarnescu ocupa locul 29 in clasamentul WTA.