TURNEUL DE LA DOHA | Mihaela Buzarnescu le raspunde celor care au criticat-o pentru infrangerile de la Fed Cup: "Sa nu mai judece, ca nu suntem roboti"

Mihaela Buzarnescu a fost eliminata din proba de simplu a turneului de la Doha, dar ramane in Qatar pentru a juca la dublu. Ea s-a calificat alaturi de Alicja Rosolska, din Polonia, in sferturi. Buzarnescu si Rosolska au trecut de Darija Jurak si Maria Jose Martinez Sanchez in trei seturi, scor 3-6, 6-3, 10-4.

Dupa meci, Buzarnescu a vorbit despre criticile de care a avut parte dupa meciurile pierdute la Fed Cup, in intalnirea cu Cehia.

"In sfarsit, dupa nu stiu cate meciuri, m-am simtit si eu bine pe teren, am fost pozitiva. Am lasat toate tensiunile si frustrarile acumulate in ultimele meciuri, din cauza accidentarii.



Imi doresc sa am si eu rabdare cu mine si mai doresc si ca toti cei de pe retelele de socializare sa inteleaga aceste lucruri si sa nu mai judece jucatorii. Nu suntem roboti, este foarte greu sa revii dupa accidentare. Numai noi stim cat ne chinuim, asa ca as vrea putina intelegere din partea oamenilor", a spus Buzarnescu, citata de Digi.

Halep - Goerges, joi, de la 17:30



Simona Halep s-a calificat lejer in sferturile turneului de la Doha dupa ce a invins-o cu 6-2, 6-3 pe Lesia Tsurenko.

Simona Halep (27 de ani) va juca impotriva Juliei Goerges (30 de ani si locul 16 WTA) in sferturile turneului de la Doha. Meciul va avea loc joi, in jurul orei 17:30! Duelul va avea loc pe arena centrala de la Doha, dupa intalnirile dintre Svitolina - Muchova si Strycova - Kerber.

Halep are 2-1 in meciurile directe cu Goerges, iar ultimul meci dintre ele a avut loc in 2016, la Miami. Atunci, Halep s-a impus cu 6-4, 6-1.

Simona Halep s-a calificat in sferturi dupa ce a trecut cu 6-2, 6-3 de Lesia Tsurenko, din Ucraina.

De cealalta parte, Julia Goerges a invins-o pe Alison Riske, locul 52 WTA, cu 6-1, 6-7, 6-4.



Simona Halep a urcat pe locul 2 WTA



In urma calificarii in sferturile de la Doha, Simona Halep a revenit pe locul 2 WTA. Ea a profitat de abandonul Karolinei Pliskova.