BUZARNESCU, OUT DE LA DOHA! Forma slaba continua dupa meciurile de la FED Cup: infrangere cu Ostapenko in Qatar!

Mihaela Buzarnescu iese inca din prima runda de la Doha.

Invinsa in ambele meciuri in weekend la meciul Romaniei cu Cehia din FED Cup, Mihaela Buzarnescu a pierdut si in runda inaugurala de la Doha, contra letonei Jelena Ostapenko.



Buzarnescu a pierdut primul set la 1, iar in al doilea s-a impus cu 6-4. In decisiv a cedat, iar Ostapenko a inchis meciul cu 6-2.



Mihaela Buzarnescu ocupa locul 29 in clasamentul WTA.