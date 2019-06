Bute, laude pentru Simona Halep: "E acolo, langa Hagi si Nadia! Eu nu ma compar cu ei!"

Lucian Bute, discurs elogios la adresa Simonei Halep.

Lucian Bute, in varsta de 39 de ani, retras in aceasta primavara din box, a vorbit despre marii sportivi ai Romaniei, spunand despre Simona Halep ca este "cel mai bun amabasador" al acestei tari. Fostul pugilist roman, acum stabilit in Canada, este cunoscut pentru sustinerea pe care i-a aratat-o de fiecare data jucatoarei de tenis din Constanta, mai ales cand aceasta evolueaza in Canada, la Toronto sau Montreal.

Bute a vorbit si despre cum a fost el comparat cu marii sportivi ai sportului romanesc, precum Nadia Comaneci, Ilie Nastase sau Gheorghe Hagi. "Simona Halep si Cristina Neagu sunt inca in activitate, Hagi, Ilie Nastase si Nadia Comaneci sunt niste legende. Halep a venit la noi la Montreal, la Rogers Cup, a castigat de doua ori turneul. Am un respect deosebit pentru ea. In momentul de fata, e cel mai bun ambasador al Romaniei. A fost numarul unu mondial. Toata lumea o cunoaste. La popularitate e acolo, langa Hagi si Nadia. Eu nu ma compar cu ei", a spus Lucian Bute pentru Gazeta Sporturilor.



Lucian Bute, sustinator convins al Simonei Halep



Lucian Bute este fanul Simonei Halep si ii urmareste meciurile de fiecare data cand are ocazia, nu doar cand romanca ajunge in Canada. El a publicat un mesaj de sustinere si dupa finala Australian Open in 2018, pe care Simona a pierdut-o in fata Caroline Wozniacki. "Nu a lipsit mult sa castige Simona Halep... dupa 2 saptamani de performante foarte bune in fiecare meci jucat... inclusiv finala! O luptatoare si o Campioana de exceptie! #MultumimSimona #teiubim si #terespectam #pentrutotdeauna #mandrucasuntroman #HaiRomania", a scris Bute la acea vreme pe Facebook.