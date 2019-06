ULTIMA ORA | Simona Halep urca in clasamentul WTA, desi nu joaca in aceasta saptamana! Surpriza uriasa in WTA

Simona Halep urca in clasamentul WTA fara sa joace!

Simona Halep a suferit o cadere abrupta in ierarhia mondiala. Daca inainte de Roland Garros era pe pozitia a treia, la finalul turneului de la Paris a ajuns pana pe locul 8, insa ea va urca in clasament fara sa joace. Saptamana aceasta are loc turneul de la Birmingham, insa jucatoarea noastra nu s-a inscris. Chiar si asa, ea va trece pe locul 7 la actualizarea de luni, 24 iunie.

A urcat pe locul 7

Pentru ca Simona sa urce pe 7, Elina Svitolina trebuia sa NU se califice in sferturile de finala ale turneului britanic, fapt care s-a si intamplat. Ucraineanca nu traverseaza cea mai buna perioada a ei in circuitul feminin de tenis, iar azi a fost eliminata inca din primul tur la Birmingham de catre rusoaica Margarita Gasparyan, locul 62 WTA, scor 6-3, 3-6, 6-4, la capatul unui meci care a durat o ora si 55 de minute de joc.

Simona Halep revine pe iarba la turneul de la Eastbourne (24-29 iunie)

Fostul lider mondial din WTA este inscrisa pe suprafata verde la doar doua turnee (Eastbourne si Wimbledon), avand de aparat 130 de puncte (Wimbledon, tur 3). Un mare avantaj pentru ea il constituie participarea la turneul de la Eastbourne, acolo unde nu are niciun punct de aparat deoarece in 2018 nu a fost prezenta. Dintre jucatoarele aflate in fata Simonei Halep, cele mai multe puncte de aparat le are Angelique Kerber, campioana de anul trecut de la Wimbledon, in total 2186.

"Osaka trebuie sa cada de pe locul 1"

Mats Wilander este de parere ca Naomi Osaka trebuie sa piarda locul 1 WTA.

Marele campion suedez, Mats Wilander, este de parere ca Naomi Osaka, actualul lider mondial din WTA, trebuie sa piarda aceasta pozitie pentru a scapa de presiunea care atarna greu pe umerii tinerei jucatoare nipone. Castigator a sapte titluri de Grand Slam, Wilander a bagat de seama faptul ca nimic bun nu a mai mers in directia jucatoarei din Japonia de cand a ajuns lider mondial.

"Cel mai bun lucru care i se poate intampla lui Osaka este sa piarda locul 1 WTA. Cel mai bine ar fi sa coboare pe locul 2 si sa inceapa sa lupte din nou pentru a ajunge pe primul loc. E coplesita de aceasta presiune", a declarat Wilander in direct la Eurosport, acolo unde analizeaza meciurile impreuna de fosta jucatoare de tenis din Austria, Barbara Schett.

Naomi Osaka si presiunea locului 1 WTA

Japoneza in varsta de 21 de ani intampina dificultati tot mai mari in a-si gasi forma cea mai buna, asta mai ales de cand a devenit prima jucatoare a lumii. Ea a vorbit in mai multe randuri despre presiunea pe care o resimte. Osaka a fost eliminata in turul al treilea la Roland Garros. Ea a fost invinsa atunci de Katerina Siniakova, locul 1 WTA la dublu.