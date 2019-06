"Simona Halep e lucru mare in Romania!" e mesajul care i-a infuriat pe fani! Reactii in lant dupa ce un jurnalist american a scris asta pe Twitter

Simona Halep a fost prezenta alaturi de Darren Cahill la Sports Festival la Cluj.

Un reputat jurnalist american a observat cat este Simona Halep de apreciata in Romania.

In acest sfarsit de saptamana a avut loc la Cluj-Napoca cea de-a doua editie a Sports Festival, un eveniment care si-a crescut popularitatea enorm dupa ce Simona Halep, printre alte nume importante, a acceptat sa se alature celorlalte staruri invitate sa faca spectacol in Ardeal. Alaturi de fostul lider mondial din WTA au mai fost prezenti Darren Cahill, Marius Copil, Fabio Fognini, Daniela Hantuchova si Andrei Pavel.

Reputatul jurnalist american, Ben Rothenberg, expert in tenis pentru The New York Times, a observat atentia de care s-a bucurat Simona Halep la Cluj Napoca, acolo unde a fost asteptata cu sufletlla gura de peste 10 mii de oameni. De altfel, la evenimentul demonstrativ de sambata, in Sala Polivalenta au fost cel putin 9000 de oameni prezenti, fapt care a facut din acest eveniment un real succes.

Ben Rothenberg, observatie la adresa Simonei Halep

"Simona Halep este lucru mare in Romania, oameni buni", a scris Rothenberg pe contul personal de Twitter. Desi a scris un comentariu pozitiv la adresa campioanei din Romania, el nu ascapat de corectari din partea internautilor. "Simona Halep e lucru mare oriunde in lume, prietene", "Simona Halep e lucru mare", "Sunt surprinsa ca oamenii sunt surprinsi ca Simona e atat de iubita in Romania", "Sa fii castigator de Grand Slam in Romania e lucru mare", au fost reactiile catorva fani ai tenisului.