BREAKING NEWS | Simona Halep s-a logodit cu Toni Iuruc! Imaginea in care campioana en-titre de la Wimbledon radiaza de fericire si le arata apropiatilor inelul 

Simona Halep s-a logodit cu Toni Iuruc, informeaza ProSport.

Simona Halep a revenit la antrenamente in urma cu cateva zile, dar vestea mare a acestei saptamani pe care a primit-o in aceasta saptamana e ca a fost ceruta in casatorie de iubitul sau, Toni Iuruc.

Potrivit unei fotografii care a fost transmisa in cercul restrans de prieteni al campioanei de la Wimbledon si care a ajuns in posesia ProSport, Halep si-a afisat inelul de logodna intr-o imagine in care bucuria i se citeste in privire; relatia dintre Simona Halep si Toni Iuruc, inceputa in vara lui 2019 s-a incheiat cu o logodna care ar fi avut loc intr-una din aceste zile.

Toni Iuruc (42 de ani) este cu 12 ani mai in varsta decat Simona Halep, care a anuntat in cursul acestui an ca s-a razgandit cu privire la retragerea din tenis, pe care vrea sa o amane cat mai mult posibil.

Accidentata la Roma in turul 2, unde a suferit o dubla ruptura musculara, Simona Halep se va intoarce intr-un turneu WTA la finalul acestei luni; Halep va participa la turneul WTA 250 de la Bad Homburg din Germania, menit sa ii ofere primul contact cu iarba inainte competitiei de la Wimbledon.